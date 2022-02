Elecciones de violencia

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Los factores actuales de violencia contra políticos, podrían inhibir el sufragio de la población para las próximas elecciones, aunado a la pandemia de Covid-19, señaló Mario Salomón, Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

Indicó que estas elecciones de seguir la tendencia de violencia, serán las más violentas del último siglo, por lo que es necesario que las autoridades federales hagan algo sobre el tema.

“Las elecciones de 2021, poniéndolo en blanco y negro, podrían ser las más violentas desde la Revolución Mexicana, así de ese tamaño podía llegar a ser, han perdido la vida 128 políticos en los últimos cinco meses, si esa tendencia siguiera, la estadística nos diría que este sería el periodo electoral más violento que hayamos experimentado”.

Además, señaló que la preocupación de los índices crece cada vez que se acerca más el día de las elecciones; “nos preocupa que ha habido un aumento de crímenes de carácter político, ya que en los últimos 10 meses se han presentado 283 agresiones contra políticos en el país”.

Explicó además que, en la población se ha generado un aumento en la compra de armas en el país, tanto de manera legal como ilegal, por lo que esto potencializa acciones de violencia entorno a las elecciones del próximo 06 de junio.

“Este ambiente político, si podría crear en la gente una preocupación en la gente para ir a votar, porque ahora tiene dos preocupaciones, la primera que es un ambiente político enrarecido, y por otro lado si vas a votar y hay mucha gente, podrías contagiarte de Covid, entonces qué medidas tomar para que no te contagies y no ser víctima de la violencia”.

El estado de Veracruz y el Estado de México, son dos de los estados que más incidencias de violencia contra candidatos se han presenta, y hasta este momento la tendencia no se ve que este aspecto se reduzca.

“A nivel nacional, no se ha cambiado la estrategia de gobierno en este tema, no han cambiado las tácticas y si estas no cambian no se puede esperar un cambio o reducción de violencia; sin embargo, la falta de empleo, el cierre de negocios, eso sí está provocando el aumento de delitos y no vemos que se vaya a reducir”, concluyó.