Emiten recomendaciones

M de R/ Diario de Chiapas

Con la finalidad de prevenir las infecciones respiratorias agudas, entre ellas el coronavirus, la Secretaría de Salud del estado emite las recomendaciones correspondientes para evitar contagios en la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la población debe realizar y replicar las siguientes medidas: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol; usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar; guardar distancia de al menos un metro con personas que tengan tos, fiebre o estornuden.

Además de evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse.

La Secretaría de Salud estatal ha reforzado el sistema de vigilancia epidemiológica con un monitoreo permanente para notificar de manera inmediata posibles casos asociados con el coronavirus y otras infecciones respiratorias.

El titular de la dependencia, José Manuel Cruz Castellanos, aseguró que Chiapas está preparado para actuar ante cualquier caso que pueda presentarse. Explicó que además de la capacitación a personal médico, de epidemiología, de enfermería, directivo, jefes distritales, así como a comités municipales, ya se cuenta con los protocolos, lineamientos, manuales y guías de actuación, evaluación, diagnóstico, seguimiento y control.

Asimismo, recalcó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) se encuentra preparado para la realización de la toma de muestras para el seguimiento de este virus, la cual consta de un exudado faríngeo y nasofaríngeo.

Es preciso mencionar que el LESP cuenta con dos personas capacitadas por la Organización Panamericana de la Salud en el manejo de sustancias biológica-infecciosas, y se ha replicado para la toma de muestras; además de tener implementada la metodología de diagnóstico bajo la rectoría del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

Cruz Castellanos puntualizó que no se bajará la guardia en la entidad y se continuará con la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos del estado. Asimismo, los hospitales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Reforma, Pichucalco, Yajalón y Palenque, así como los casi mil 100 centros de salud distribuidos en todas las regiones, están atentos ante cualquier emergencia.