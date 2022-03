Empresa en riesgo

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Tras la situación que se presentó esta semana de rispidez por el uso de los cuerpos de agua de la presa Malpaso entre la Unión Pesquera Acuícola y Agropecuaria S de RL de CV y la empresa Acuagranjas Dos Lagos S.A. (Regal Springs), esta última señaló en un comunicado que la activación productiva que realizan genera empleos para Chiapas.

La semana pasada las operaciones de Acuagranjas Dos Lagos fueron bloqueadas ilegalmente por un grupo de activistas políticos en la entrada del lago Malpaso.

Esto ha impedido que los trabajadores de Acuagranjas Dos Lagos ingresen a las instalaciones para la producción y cosecha de Mojarra, por lo que no se ha tenido pescado para procesar y vender en un lapso de seis días.

“En Regal Springs, a través de nuestro modelo inclusivo nos esforzamos por mejorar la situación general al ser una parte importante en las actividades de las comunidades. Creemos en la dignidad compartida de todas las personas y vemos nuestras operaciones como una herramienta para ofrecer a las personas un futuro saludable; la compañía lo ha logrado mediante el suministro nutritivo y certificado de Mojarra Mexicana para el mercado mexicano y exportaciones internacionales”.

Respecto a la situación, Daniel Gordillo, Gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Acuagranjas Dos lagos afirmó; “sin pescado para procesar en nuestra fábrica, no hay ingresos comerciales y este bloqueo ha puesto cientos de trabajos en riesgo; la pandemia ya ha ejercido presión económica sobre muchas empresas – no hay dinero de sobra para apoyar a trabajadores que no pueden procesar pescado – es una tragedia para nosotros en Chiapas”.

Expresó que la empresa reitera el compromiso “para asociarnos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales existentes en el área y mejorar los servicios en las comunidades”.

En ese sentido, Acuagranjas Dos Lagos está cooperando plenamente con el Gobierno del Estados de Chiapas, Conapesca, la Secretaría de Economía y la Autoridad Portuario de Chiapas. Hacemos un llamado a las autoridades y a todas y todos los que apoyan la producción responsable de alimentos, y a los usuarios del Lago Malpaso para apoyar el fin de este bloqueo irresponsable.