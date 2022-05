En Chiapas, Morena impuso a más del 90% de los candidatos

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, impuso a más de cien personas como candidatos y candidatas que participarán por el cargo de presidentes municipales en el Proceso Electoral Ordinario 2021.

Carlos Herrera Hernández, militante de Morena en Chiapas, acusó que más del 90 por ciento de las candidaturas a presidencias municipales fueron impuestas por el dirigente y militantes que ni siquiera son del instituto político.

Además de no existir transparencia en la asignación de candidatos, dijo que las bases de Morena siguen esperando los resultados de las encuestas; modelo usado para definir las candidaturas.

Luego de iniciar una huelga afuera de la sede estatal del partido, Herrera Hernández recordó que en diversos municipios ya se inició con el proceso de impugnación de dichas candidaturas, entre ellas, la de San Cristóbal de Las Casas, en donde se designó como candidato de Morena a Juan Salvador Camacho Velasco, diputado local con licencia, y primo del ex gobernador, Manuel Velasco Coello, político no apto para ocupar el puesto, ya que no cuenta con preparación académica.

“Siguen sin escuchar por parte de esta dirigencia que está visiblemente a cargo de Ciro Sales pero que hay otras manos como Eduardo Ramírez Aguilar, José Antonio Aguilar Castillejos y hasta Manuel Velasco Coello”, denunció el ex regidor de San Cristóbal.

El militante del partido y quien aspiraba a la candidatura en San Cristóbal de Las Casas, señaló que en no más de diez municipios, las bases estuvieron de acuerdo con las candidaturas, sin embargo, no en todos los municipios impugnarán y se esperarán hasta el 6 de junio para realizar diversas movilizaciones.

“El resto, es decir, de más de 120 municipios únicamente fue muy mínimo que fueron reconocidos pero el resto que es la mayoría fue desechadas las propuestas, haciendo buenas propuestas para obtener el triunfo, es lo que no se entiende o qué plan perverso habrá para que este grupo esté intentando que con estas imposiciones pierda el partido”, explicó.

A principios de año —18 de enero—, militantes inconformes de la toma de decisiones al interior de la dirigencia, protestaron y tomaron la sede del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

En esa ocasión, militantes del municipio de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, demandaron que la dirigencia desistiera de la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la salida del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Ciro Sales Ruiz, por imponer a candidatos, urgiendo una reestructuración de la dirigencia en Chiapas.