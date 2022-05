Encuentra pepenador documentos de migrantes entre la basura

M de R/ Diario de Chiapas

La producción de documentación falsificada, presuntamente desde una imprenta o del propio Instituto Nacional de Migración (INM), fue localizada por uno de los tantos pepenadores que se dedican a recolectar pet, cartón y otros productos que venden para su sustento familiar.

En las redes sociales se difundió una noticia donde una persona dedicada al aprovechamiento de productos para reciclaje, de quien se omite su nombre por razones de seguridad, encontró y entregó a las autoridades del INM, un paquete de credenciales TVR, documentos QR y una lista de personas extranjeras que solicitan QR, la cual está firmada por Luis Rey García Villagrán.

“Somos varias personas que nos dedicamos a buscar papel, botella, aluminio y otros productos, entre las bolsas de basura que dejan en las esquinas y ahí en el centro me encontré una bolsa que tenía varias credenciales de color verde que decía INM y varios papeles que no se si los tiraron a propósito o por equivocación, pero yo mejor los entregué en el Instituto porque no sabía qué hacer”, relató el joven.

Agregó que cuando realizaba su recorrido de recolección de desechos, en un hotel que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, pegado al parque central Miguel Hidalgo, en Tapachula, donde días antes se presume que hicieron un operativo los agentes del INM y la Guardia Nacional (GN), le dieron varias bolsas para que se tiraran al basurero.

“Yo estaba acomodando las bolsas en el triciclo, y una bolsa se rompió y se cayeron varias credenciales, también había muchos papeles y oficios con una lista de nombres, por eso mejor las entregué”, agregó.

Se presume que al momento del operativo de Migración y la Guardia Nacional, en el hotel, escondieron los papeles en el bote de basura para que no fueran descubiertos, por lo que ya se realizan las investigaciones para determinar el origen de las mismas, ya que podría tratarse de credenciales apócrifas.