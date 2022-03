Exigen más matrículas

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Padres de familia de aspirantes a las escuelas normales de Chiapas siguen exigiendo más matrículas para que sus hijos continúen estudiando; llevan más de 26 días en esta lucha sin que las autoridades educativas les den una respuesta favorable.

Valentín Cruz, representante de la comisión de padres de familia, apuntó que la manifestación se rige bajo el respeto, ya que también han estado en la Secretaría de Educación en varias ocasiones para lograr un acercamiento con la secretaria Rosa Aidé Domínguez Ochoa, sin embargo, sólo han recibido atención por parte de personal de tercer nivel.

“Tenemos autoridades que no nos quieren apoyar en el incremento de más matriculas, una secretaria que no nos quiere escuchar, hemos solicitado a que nos reciban, pero nos mandan funcionarios que no pueden darnos respuestas a nuestro pliego de demanda que hemos realizado en el frente de aspirantes de las diferentes normales”.

Señaló que los jóvenes participaron en el proceso de admisión para ingresar a las diferentes Escuelas Normales Públicas de Chiapas y no acreditaron un espacio, por lo que piden a las autoridades correspondientes, incrementar el número de matrículas para que puedan cursar la educación superior.

La única oferta que ha hecho la Secretaría es ofrecerles becas del 25 al 50 por ciento para que puedan continuar sus estudios en universidades particulares, sin embargo, es bien sabido que a mitad de la carrera las becas son suspendidas y dejan a la deriva a los estudiantes. “Nosotros no le apostamos a las becas particulares porque son hijos de familias de escasos recursos, nosotros apostamos al incremento de más matrículas porque años atrás han incrementado hasta 10”.