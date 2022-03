Gobierno de Chiapas entrega 50 constancias de posesión a familias de Catazajá

M de R / Diario de Chiapas

Luego de más de 20 años de espera, 50 familias del Fraccionamiento “La Laguna”, del municipio de Catazajá, recibieron sus constancias de posesión de manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas quien les manifestó que este documento les da certeza y confianza sobre un bien que ahora es legalmente su patrimonio y del que nadie podrá despojarlos.

Mencionó que, durante su visita de hace 15 días a este municipio, escuchó la solicitud que le hicieron las y los habitantes de “La Laguna”, sobre la incertidumbre en la que se encontraban respecto a su propiedad, por lo que instruyó la atención inmediata y hoy se ve el avance en este tema, sin embargo, aseguró que dará seguimiento hasta que se les otorguen sus escrituras, lo cual se espera que ocurra en seis o siete meses.

En este sentido, refirió que a poco dos años de esta administración se han otorgado más de 3 mil títulos de propiedad en todo el estado, mientras que en el sexenio pasado solamente se entregaron 249.

“Vamos a constatar estas propuestas que me han hecho sobre las escrituras públicas, tienen razón en su reclamo y me comprometo a que se cumpla con esta responsabilidad. Estamos trabajando por la población, si un gobierno no atiende las necesidades de la gente que más lo requiere no tiene razón de ser”, señaló al tiempo de aclarar que este beneficio no los condiciona ni política ni económicamente.

Durante esta gira por Catazajá, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró el llamado a evitar reuniones masivas por el Día del Amor y la Amistad, y continuar con las medidas de prevención ante el COVID-19, pues, aunque la entidad pasará a verde en el Semáforo Epidemiológico, el riesgo de contagio permanece.

A su vez, el director general de la Promotora de la Vivienda, Fredy Escobar Sánchez, precisó que además de acabar con años de promesas y espera, estas constancias de posesión demuestran la voluntad del Gobierno de Chiapas de brindar seguridad y certidumbre jurídica. “No les vamos a fallar. El proceso legal y administrativo está avanzando y pronto van a contar con sus escrituras públicas”.

En representación de las y los beneficiarios del Fraccionamiento “La Laguna”, Dora Iliana Martínez Latornerie resaltó que este acto es un claro ejemplo del compromiso que tienen el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón, de atender las demandas y brindar bienestar a la población, especialmente a la más pobre. “Recordaremos a este gobierno por apoyarnos y cumplir su palabra”.

Finalmente, el alcalde de Catazajá, José Luis Damas Ortiz destacó que la lucha de muchos años hoy es una realidad, pues contar con estos documentos sobre sus propiedades brinda felicidad, tranquilidad, bienestar y una mejor calidad de vida a las personas.

Asistieron: el presidente del comisariado del Ejido Catazajá, Laureano Prott Pimienta; así como habitantes del Fraccionamiento “La Laguna”.