Insiste Rojas en ser alcalde

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

El exregidor tuxtleco, Francisco Rojas Toledo, aseguró una vez más que buscará una candidatura para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, y que para ello está en pláticas con varios partidos, incluyendo la alianza “Va por Chiapas”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Soy un hombre de palabra, y el día que tome una decisión lo haré público”, sostuvo, al tiempo de dejar en claro que, en caso de no ser el candidato, el apoyo ciudadano continuará.

Entrevistado por Felipe Alamilla, consideró que “trabajo mata grilla”, al tiempo que acusó el interés de algunos políticos por ‘manchar’ su imagen con anónimos y panfletos que andan repartiendo en la ciudad, “pero la gente sabe quién soy y no se puede ocultar. Se me hace un acto muy vergonzoso y cobarde. Primero son mentiras y lo segundo no dan la cara”.

Por otra parte, rechazó que haya sido una oposición sumisa en la administración del actual alcalde Carlos Morales Vázquez.