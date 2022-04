Llaman a vacunarse contra COVID-19

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez dio inicio la vacunación anti COVID-19 para personas entre 40 a 49 años de edad, misma que concluirá el próximo viernes 2 de julio en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tanto en la capital del estado como en 55 municipios más.

En esta etapa, la dosis que se está aplicando es la del laboratorio de AstraZeneca, por ello, las autoridades de salud exhortaron —especialmente a las mujeres embarazadas— que durante las primeras semanas de mayo, quienes se aplicaron la primera dosis de la farmacéutica Pfizer y, que ya están cumpliendo el plazo máximo para su segunda dosis, deben esperar hasta que arriben las vacunas Pfizer, sin importar que hayan excedido los 35 días máximos para su segunda aplicación.

“¿Si exceden los 35 días no hay ningún problema? – No, es que cada vacuna tiene su intervalo de tiempo, a los 35 días no hay problema”, indicó José Manuel Cruz Castellanos, titular de la Secretaría de Salud en Chiapas.

El primer día de vacunación para la población de 40 a 49 años reportó una baja afluencia en los módulos de vacunación, reacción social que se atribuye a que este rango de edad es de población económicamente activa, por ello, durante este fin de semana y hasta el próximo viernes continuarán vigentes estos módulos.

Empero, quienes acudieron al primer día de vacunación recomendaron a las y los ciudadanos de este rango de edad vacunarse contra el COVID, considerando que el proceso es rápido.

“Es muy rápido, se ven muy bien organizados, te ponen en el pizarrón los datos para llenar papeleta, hay mucho personal”.

“Acudan a la vacunación, todo es para que estemos bien para cuidar a la familia y seguirnos cuidando”, puntualizaron ciudadanos que acudieron a la vacunación del día viernes.