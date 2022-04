Llaman a vacunarse

Para mitigar al COVID-19 es importante que el 80 por ciento de la población mundial sea vacunada, de lo contrario el virus seguirá mutando.

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Desde la semana pasada, el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el primer caso de ómicron en la entidad; hasta el momento se han hecho oficiales cinco casos (tres hombres y dos mujeres) de esta cepa de COVID-19.

Al ver la gran cantidad de contagiados que hay en el mundo por esta cepa y en México en distintos estados de la República, es necesario que los chiapanecos busquemos la manera de evitar en lo más posible el contagio de esta enfermedad.

En este sentido, la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud Chiapas, Leticia Jarquín Estrada, señaló que era inminente que esta cepa llegara a territorio chiapaneco, por lo que es necesario vacunarse.

“El virus únicamente se va a desarrollar en el individuo, no se desarrolla en el aire o en las cosas inerte, en el único lugar que se desarrolla es en nosotros los humanos, por lo que la recomendación es que nos podamos vacunar y así evitar que se siga replicando”.

Explicó que, mientras no alcancemos el 80 por ciento de la población mundial vacunada, el virus del COVID-19 seguirá mutando, teniendo diversas variantes cada vez que en el individuo se pueda replicar.

“Qué tenemos que hacer ante esta situación, afortunadamente y con los casos que hemos identificado son casos leves, quiero decir que no ameritan hospitalización hasta este momento, sí hemos visto un pequeño incremento de casos, pero no tenemos hospitalizados, esto no quiere decir que la gente se confíe, al contrario, porque esta variante se transmite más rápidamente que la variante anterior y si bien con Delta tuvimos muchos casos hospitalizados, igualmente es la misma variante de COVID y de alguna manera las personas que tienen comorbilidad, igualmente pueden agravarse en un momento determinado”.

Añadió que la variante Ómicron se transmite con tanta facilidad, que si bien no se tiene identificado; “empieza a transmitirse dos días antes de que empiece la sintomatología, es por eso tan importante que en cualquier cuadro gripal use su cubreboca, incluso al interior del hogar”.

Recomendó que si una persona de la familia se encuentra enferma debe usar cubreboca y aislarse lo más posible, además de tomar todas las medidas preventivas como el lavado de manos, el no convivir de cerca y estar lo más ventilado que pueda el área en donde estén determinados.