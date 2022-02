Madres trabajadoras

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Aunque se ha avanzado significativamente en temas de paridad de género, la realidad es que hoy en día las mujeres continúan enfrentando obstáculos por el simple hecho de ser mujer… pero ¿qué pasa cuando deciden ser madres?

Estudios han revelado que tres de cada cuatro mujeres trabajadoras vieron afectada su vida laboral después de ser madres y aunque esto no forzosamente representa algún despido o reducción de sueldos (sin embargo, sí se presentan) también se refieren a la falta de oportunidades para poder llevar a cabo ambos deberes.

Pero… en la política, el reto es mucho mayor, señaló Alejandra Soriano, quien se ha dedicado durante años a la política en Chiapas.

“Yo le di a Dante un año y ocho meses de lactancia, aparte de la maternidad que conlleva retos, con la lactancia también, vino el dirigente nacional del PRD (cuando era perredista) y era acompañarlo, entonces yo me iba a los baños y me iba a extraer la leche porque si no era un dolor”, apuntó.

O al no saber si mezclar la vida política con la maternidad, podría ser la decisión más certera.

“Fue muy público, el llevar a mi hijo a las actividades de campaña que es difícil, lidias con que si lo dejas con alguien es malo y el no poder dejar a un lado la culpa… y también por la culpa de que te reclamen si no estás presente en sus etapas”, puntualizó.

Pero aunado a ello, en donde mujeres deciden alternar ambos deberes, también se enfrentan con dificultades, como la falta de espacios para poder lactar, permisos para poder salir y amamantar a sus pequeños.

“La empatía y sensibilidad de patrones y del servicio público, de dar los espacios que por ley se deben dar y y luego incluso termina hasta en despidos o molestias, “ay, es un lujo, se me olvidaba que tú eres la princesa porque te tienes que ir”, dijo.

O bien, crear políticas públicas para no desproteger a las mujeres y sus hijos, sobre todo, cuando en alguna separación, se enfrentan con el tema de las pensiones, en las que no siempre resultan más favorecidas las mujeres o sus hijos e hijas.