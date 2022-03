Mastografías en unidades móviles

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas cerrará el 2021 con detecciones de cáncer de mama en sus Unidades Médicas Móviles (UMM) para mujeres derechohabientes entre 40 y 69 años que nunca en su vida se han practicado o tengan dos o más años sin realizarse la mastografía.

Las UMM visitarán del 27 al 31 de diciembre las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 11, en Tapachula, y No. 25, en Tuxtla Gutiérrez. Los requisitos para las derechohabientes son: usar ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda), cartilla nacional de salud, acudir bañada, no usar desodorante, ni talco y el uso correcto de cubrebocas tapando nariz y boca.

Es recomendable que las mujeres se realicen este estudio cada dos años para la detección oportuna de alguna alteración, pues la mastografía puede identificar lesiones que no se observan ni se sienten y pueden pasar inadvertidas.

Recuerde que el cáncer es curable si se detecta a tiempo.