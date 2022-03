Momento de ver al futuro

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

En una emisión más del programa Z Digital conducido por Carlos Z Cadena, se tuvo la entrevista con Luis Armando Melgar Bravo, candidato a diputado federal por el distrito XIII con cabecera en Huehuetán, con quien se habló de diversos temas, pero sobre todo de acciones contundentes para alcanzar un proyecto que viene representando para la próxima contienda electoral.

En ese sentido, dio a conocer que el proyecto de candidatura que viene encabezando es con base en la productividad y desarrollo, considerando que lamentablemente la zona Sierra de la entidad viene a ser el Chiapas para México, es decir, las carencias son muchas, aun con la riqueza que posee la tierra, por ello la necesidad, dijo, de buscar alternativas que permitan alcanzar un desarrollo para los chiapanecos, y sobre todo para esta región.

Expresó que la riqueza natural es muy grande, y lamentablemente no se ha aprovechado, lo que ha originado que la gente no tenga lo necesario para una buena vida, digna, con oportunidades.

Expresó que la frontera sur es una gran oportunidad para cambiar cómo se viene haciendo las cosas, por ejemplo, la mancuerna que se tiene con los Estados Unidos, se debe aprovechar, ya que en la entidad se debe crear un cinturón de empleos productivos, y esto permita reducir la migración, esto sería una alternativa para que el país vecino tenga mayor interés y con ello se mejore la situación económica que beneficiaría a todos.

Señaló que lamentablemente el tema de servicios básicos es carente, por lo que hay que legislar a favor de este tipo de situaciones, pero no sólo es mejorar el agua, luz, caminos, sino es un trabajo integral que debe ir en conjunto, es decir, aprovechar tus entornos, mejorar los empleos, infraestructura, entre otras.

El tema de la Sierra es importante, para que haya inversión y cadenas productivas y aprovechar el campo de la entidad, para el desarrollo económico, ya que se cuenta con productos importantes y de calidad de exportación, pero no se aprovecha, por ello no se avanza; se tiene el potencial, pero no la inversión.

Debe haber una organización para lograr cosas diferentes, por lo que la vocación del campo en la entidad, el tema turístico, son dos hemisferios que se tienen que desarrollar y aprovechar, lo cual no es que se diga que el tema social no se atienda, todo lo contrario, todo tiene que ir de la mano, pero se debe tener visión y que esto permita alcanzar acciones contundentes a favor de los chiapanecos de esta región y de toda la entidad.

“El futuro de Chiapas está en el cuidado de los recursos naturales, si tenemos conciencia saldremos adelante, sino cuidamos los árboles, la selva, nuestra agua, sino se cuida, Chiapas no tendrá futuro, pero estoy convencido que todos saldremos adelante con este proyecto para el Distrito13”, expresó