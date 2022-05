No creen en ofertas de Buen Fin

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Será el próximo 10 de noviembre cuando el programa denominado “Buen Fin” se realice, el cual tiene como objetivo reactivar la economía tanto a nivel local como nacional.

Sin embargo, el panorama no pinta bien considerando que la crisis se ha remarcado y muchos grupos sociales señalaron que ha sido difícil incluso tener trabajo o mantener la economía.

Varios ciudadanos de la capital refirieron que debido a la situación económica dudan ser parte de este programa que busca brindar ofertas en productos para que sean aprovechadas por la sociedad.

El señor Jesús dio a conocer que no cree que haya una rebaja en los precios, ya que en otras ocasiones y otros años, ha acudido a comprar en estas fechas y simplemente no han tenido rebajas, incluso, se le sube y solo se le engaña al cliente.

La señorita Damaris mencionó: “La verdad sería cuestión de analizar los precios, pero en realidad no creo poder participar porque la economía no está bastante buena y sinceramente apenas tengo trabajo como para ir a gastar en este año, sinceramente no creo comprar nada”.

Luis Adrián Pimentel dijo: “Sinceramente no creo la situación en la que se está teniendo este panorama del programa Buen Fin en otras ocasiones se ha visto que incrementan los precios y en realidad no hay ninguna baja, al contrario, solo es mercadotecnia por lo que considero no voy a participar ni comprar”.