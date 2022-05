No permitirán instalar casillas

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

En Oxchuc no permitirán la instalación de casillas para las próximas elecciones del 6 de junio, en protesta por la violación de sus derechos colectivos como pueblos originarios, informaron integrantes de la Asamblea Comunitaria General.

“Se nos han violentado nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y por eso decimos no a la instalación de las casillas para la elección de 2021, ya que dentro de las candidaturas se encuentran integrantes de la familia de María Gloria y Norberto Santiz, quienes han hecho mucho daño al pueblo a través del caciquismo”.

Por ello, arribaron al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para dar a conocer los acuerdos tomados en la última asamblea interna celebrada el 10 de abril, con representantes de 131 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal.

Explicaron que elegirán a los integrantes del Ayuntamiento por segunda ocasión a mano alzada el próximo mes de octubre y el 31 de diciembre tomará el cargo el nuevo alcalde bajo el sistema de usos y costumbres. Aunque aún no hay fechas exactas de la votación.

“En el 2015 iniciaron el movimiento por la libre determinación, autonomía política, nombrando a nuestras autoridades bajo un sistema interno propio. Para llegar a eso, al pueblo le ha costado enfrentar obstáculos legales y políticos para resistir al sistema que hace 500 años impusieron a los pueblos originarios de América Latina”, señalaron a la par de sostener que continuarán en resistencia.

Se deslindan de bloqueos

Los indígenas tzeltales se deslindaron de los bloqueos y boteo que realiza un grupo ‘partidista’ en un tramo carretero, que al parecer es manejado por la legisladora local Patricia Mass Lazos y la diputada federal, Clementina Martha Dekker.

En el presupuesto fiscal 2020 todos fueron tomados en cuenta, insistieron. Pero, “el 5 de abril se acordó que no se entregará lo correspondiente del programa de Copladem hasta que dejen dañar a terceros”.

Son las medidas que tomarán para evitar este divisionismo que provocan personas externas del municipio tzeltal. Señalaron que con estos bloqueos se restringe el acceso a servicios básicos, incluso a la educación de los menores de edad.

El grupo partidista, cobra 50 pesos por vehículo, además de multas a quien se niegue a sumarse a sus peticiones. Dentro de las acciones ilícitas que realizan, están los secuestros de integrantes del gobierno comunitario.

También retienen a personas ajenas al municipio, queman casas y carros; y desplazan a personas de las comunidades.

El grupo se hace llamar Frente Popular Sentimiento de la Nación, “invitamos a respetar nuestra autonomía política como nosotros respetamos a las distintas organizaciones; acordamos resolver esta situación en paz”.

“Acordamos resolver esta situación en paz, y por eso decimos que el diálogo es nuestra vía principal de la resolución de cualquier diferencia. Mientras no haya inclusión, no hay unidad, no se va a entregar el apoyo de Copladem”.