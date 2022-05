“No rapté a mi hijo”

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Roberto Carlos, un joven originario de Comitán de Domínguez, dio a conocer a la opinión pública la situación en la que se encuentra él y su menor hijo Liam “N”, esto después de que se le señalara como secuestrador.

Explicó que en ningún momento secuestró a su hijo o arrebató de mala forma al menor de su madre, sino todo lo contrario, fue la madre quien el pasado 16 de diciembre de 2020 lo llevó con su padre con el argumento que se iba de viaje.

“La mamá de mi hijo y yo no estamos juntos desde hace más de seis meses, sin embargo, tras la posición y acción de ella, como de su familia, al señalarme de secuestrador, me lleva a hacer pública la situación, ya que me está perjudicando de forma personal, y laboral, al igual que a mi familia”, expresó.

Relató que la mamá del menor se lo entregó y que consta en la comparecencia voluntaria con número 411-2020, ante la Fiscalía de Tuxtla Gutiérrez, lo que descarta cualquier acción ilícita o supuesto secuestro como se ha manejado en algunas redes sociales, incluso, aseveró que este lunes estarían entregando al menor a la madre por el ordenamiento de un juez, dejando en claro que el menor no está retenido.

“Mi hijo está conmigo porque la mamá vino a dejármelo, por ello de forma jurídica di fe de esto, ahora nosotros de manera legal regresaremos a mi hijo para que no haya más controversia y más que nada por la salud y bienestar de mi menor hijo”, expresó.

Por otra parte, dio a conocer que, debido a estos señalamientos sin fundamento por parte de Dania Gutiérrez de la Cruz, hermana de la mamá del menor, se actuará jurídicamente, ya que existe un daño moral a su persona.