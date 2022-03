Pandemia y la violencia contra las mujeres

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el espacio de noticias AM Diario con Lucero Rodríguez estuvo en entrevista exclusiva con Martha Figueroa Mier, defensora de derechos humanos tratando el tema “Impacto de la pandemia en mujeres y niñas”.

Desde el inicio la especialista habló sobre la violencia que han sufrido las mujeres en esta pandemia, recordando en primera instancia que son tres las mujeres doctoras que fueron muertas en este año, dos de ellas en días pasados por lo que nada más en ese aspecto llama la atención.

“Hay un gran número de enfermeras, mujeres trabajadoras de la salud, hay que entender el problema y ligarlo al tema de la pandemia y como afecta a toda nuestra vida”.

Explicó que, con el mecanismo de alerta de género en la entidad, este elemento diera mayor información y se observara dónde están los obstáculos para que las mujeres se atiendan, consigan justicia, pero, sobre todo se lleve a cabo el tema de prevención.

“Si no entendemos nuestro entorno, la prevención no es posible, y muchas de las cuestiones recaen en el cuidado no solo de nosotras mismas, sino de la familia; la pandemia lo subrayó, y estamos viendo organizaciones o redes como en el Comité Latinoamericano nos dimos a la tarea de ver si esto solo estaba pasando en una sola entidad o cómo estaba pasando”.

Uno de los datos estadísticos más impactantes es que las acciones de violencia que es contra las mujeres ocurren de viernes a domingo, así sea en el ámbito rural o citadino la situación es la misma.

“Desafortunadamente vemos que los cuerpos (muertes), desafortunadamente aparecen los lunes”, explicó.

Además, Figueroa Mier dijo que toda muerte violenta de una mujer debe considerarse feminicidio, pero lo que vemos a nivel nacional solo un 25% de casos es considerado feminicidio.