Partidos políticos ‘usan’ a personas migrantes

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

La entrada de personas migrantes por la frontera sur de México deja jugosas ganancias incluso para la política que, a decir del Centro de Dignificación Humana, en la actual temporada electoral favorecerán a candidatos del partido en el poder.

“Ahorita no hay Covid-19, no hay crisis en salud, no hay crisis humanitaria. Ahorita solo les interesan las elecciones. Pero en cuanto se acaben las elecciones viene otra vez el cierre de todo”, dijo el fundador de la citada organización, Luis García Villagrán.

Desde la documentación del actual contexto de la migración en Chiapas y Tabasco, señaló que el dinero resultado de las extorciones que realizan agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a personas migrantes es usado para las campañas políticas en la zona limítrofe de México con Guatemala.

Dijo que el gobierno quiere inventar estrategias políticas, pero saber que las elecciones se ganan con dinero “y nada más”; y recordó que algunos alcaldes en Suchiate ganaron por el dinero recabado de la corrupción de la autoridad migratoria.

“Estoy seguro que los migrantes serán utilizados para bien o para mal para un candidato de México, llámese como se llame”.

Y para muestra un botón, aseguró García Villagrán, pues algunos candidatos regalan playeras a los extranjeros, “y es lo mínimo de mencionar, pero se aprovechan más económicamente con las antiguas prácticas del INM”.

“La oficina de COMAR en Tapachula atiende a diario entre 250 y 350 solicitudes de refugio a diario. El INM Chiapas con doctorado en ‘tácticas dilatorias’ han promovido permisivamente una corrupción”.