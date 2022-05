Partidos y candidatos deben alejarse de la corrupción

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

El Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, insistió en que los partidos políticos y los candidatos deben alejarse de la corrupción y de los intereses personales “vieja práctica a la que recientemente nos referimos los obispos de México”, comentó durante su mensaje dominical.

Insistió en que saber acerca de los temas electorales es fundamental para el destino de nuestro país en los próximos años, de ahí que los institutos políticos y las personas a quienes postulan para los cargos de elección, estén obligados a reflexionar en su papel como promotores de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando. En cambio, lamentó que sigan las campañas que siembran división y polarizan a la sociedad “porque nunca serán un camino para el bienestar y la paz”.

Recordó también que el Papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo político a reflexionar, que la pregunta al final de su vida no debería ser: “¿Cuántos me aprobaron; cuántos me votaron; cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Sino más bien: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo; en qué hice avanzar al pueblo; qué marca dejé en la vida de la sociedad; qué lazos de paz construí; qué fuerzas positivas desaté; o cuánta paz social sembré?”.

El mensaje de este domingo estuvo enmarcado por las festividades en honor a San Marcos, el patrono de la capital chiapaneca, y en cuyo honor fue construida la Catedral en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Este año, al igual que el anterior, la festividad fue reservada con motivo de la pandemia “pero cargada de esperanza y alegría”, destacó el clérigo.