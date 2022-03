Pentecostés, unos vecinos incómodos “intocables”

A. Marroquín /Diario de Chiapas

Por generar contaminación acústica en reiteradas ocasiones, habitantes de la colonia Obrera exigieron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inspeccionar y aplicar medidas sancionatorias a la iglesia pentecostés “Divino Salvador”, ya que no dejan “vivir en paz”.

Vecinos de la 5° y 7° Oriente de la colonia Obrera manifestaron su inconformidad —nuevamente— con feligreses pentecostales de este centro religioso, por no respetar los límites de ruido establecidos para llevar a cabo sus ceremonias y actividades.

“Es un martirio, no nos dejan vivir en paz los de la iglesia, nos llenan de ruido todo el fin de semana, empiezan desde muy temprano los sábados y domingos… el problema acá no es que realicen sus actividades o cultos religiosos, si no que no es el ruido excesivo el que hacen con sus cantos, gritos y lamentos, espantan a mis hijos con esos llantos que la verdad es molesto vivir así”, dijo Karla Martínez Vázquez, habitante de la colonia.

Pese a que se ha reportado a través de la ventanilla única digital del Ayuntamiento capitalino, la habitante señaló que el municipio poco ha hecho para erradicar este inconveniente, ya que los feligreses continúan haciendo lo que quieren, ya que no regulan su sonido.

Sin embargo, destacó que los vecinos de la privada de la 11° Sur y 5° Oriente se han acercado con el pastor de la iglesia para comunicar su inconformidad, pero éste ha hecho caso omiso, ya que no se respetan los límites y decibeles establecidos en el Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Tras ser reincidente este problema, Pablo Hernández, vecino de la colonia Obrera, planteó como probable que existan conflictos de interés entre miembros de la iglesia y el Ayuntamiento de Tuxtla, ya que por años se ha denunciado el problema y la autoridad lo ha permitido.

“En los once años que llevo viviendo acá, los últimos seis han sido de caos por esta iglesia, primero porque nos impiden transitar libremente por la banqueta, la usan como estacionamiento privado, y otra, quizás lo que más incomoda es el ruido que hacen todo el bendito día, empiezan como a las ocho o nueve de la mañana y se van hasta las nueve o diez de la noche, no se imagina toda la bulla que sale de ese lugar, es lamentable que se permita esto, yo me tengo que ir de mi casa todo el día, porque me enfermo de tanto ruido, no puedo vivir en paz”, puntualizó.

De acuerdo con el apartado VII del Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el cual se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, los límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas y su método de medición no deben excederse de los 68 decibeles (dB) en un horario de 6:00 a 22:00 horas, y tampoco excederse de 65 dB de las 22:00 a 6:00 horas.