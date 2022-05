Pide Isstech detectar a tiempo tumores

M de R/ Diario de Chiapas

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), dio a conocer que los tipos de cáncer más comunes entre sus afiliados son de mama, pulmón y colon, por lo que pidió a sus afiliados acudir a revisión médica al menor indicio de aparición de alguna protuberancia ajena a su cuerpo para detectar oportunamente algún tumor que pueda poner el riesgo su vida.

“El cáncer es un trastorno del crecimiento y del desarrollo celular anormal. Son susceptibles a ser cáncer todas las células que se reproduzcan; las células que no se replican no pueden dar tumores. Se desconoce la razón del origen, por ejemplo, en el cervicouterino sabemos que es por el papiloma humano o el de pulmón por el tabaco, pero no sabemos el origen genético. Lo que se sabe es que la célula muta y esas mutaciones tienen causas diversas”, así lo informó Efraín Flores Vera, oncólogo médico adscrito al Centro Oncológico “Fernando Robles Castillo” del Isstech.

Dentro de los factores que causan la aparición de cáncer, dijo, se encuentra el tabaco: “De lo más conocido que induce el 70 por ciento de tipos de cáncer está el tabaco, le sigue el alcohol y en contraparte los buenos hábitos como comer frutas y verduras, ayudan a atacar los radicales libres para evitar el cáncer”.

El especialista destacó que los tres tipos de cáncer más comunes en Chiapas y México son el de mama, pulmón y colon.

“En el caso del cáncer de pulmón, vivir en un ambiente tóxico es un predisponente. Aquí entra el tabaco. Al fumar constantemente se consumen sustancias como el alquitrán. En el caso de la mama, se debe al tema hormonal por la sobre exposición a los estrógenos, que son causados si se regla muy temprano, por obesidad y si se prescriben estrógenos. En el de colón, se debe a que ahí se dan más mutaciones porque se alojan residuos de todo lo que ingerimos por vía oral”, acotó.

En cuanto al Isstech, Flores Vera aseguró que el cáncer más común es de mama, con un 25 por ciento de casos del universo total de pacientes oncológicos tratados en el Hospital. “El de la mama es el más común, con un 25 ciento, pero Chiapas ocupa el séptimo lugar en cáncer gástrico”.

También dio a conocer que hay tipos de cáncer raros como el de mama masculino, que aparecen en uno de cada mil; el de senos paranasales; siendo el cáncer de corazón uno de los menos comunes, ya que uno de cada 10 es maligno, pero que dejan al paciente con secuelas de por vida.

Flores Vera pidió explorarse, en el caso de las mujeres por el cáncer de mama y pruebas de antígenos para hombres, con el cáncer de próstata. “Lo que deben hacer todas las mujeres es auto explorarse y acercarse a su hospital o clínica para una asesoría profesional y puedan ser candidatas a una mastografía y a una revisión con un oncólogo”.

En el caso de los hombres mayores de 50 años, deben por lo menos una vez al año hacerse la determinación de antígeno prostático, “y si tienen problemas al orinar, deben ir a su urólogo u oncólogo”. En el cervicouterino, señaló, es el único en Latinoamérica con programa de detección oportuna, como es el Papanicolaou. Todas las mujeres peri menopáusicas deben hacerse una revisión mamaria mensual.

Finalmente, agregó, en Chiapas al menos el 70 por ciento de los pacientes con posibles tumores llegan cuando el problema está desarrollado, por lo que la prevención existe en pocos casos, por ello se alerta a todos los afiliados al Isstech a atenderse. “Cualquier bolita que salga en etapa adulta no es buena, hay que acudir al médico y estamos en condiciones de orientarlo pero que no se abandonen”.