Pide niñez apoyo para quienes no pueden acudir a la escuela

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)solicitó al gobierno mexicano ayudar a ir a la escuela a quienes por falta de dinero no puedan ir consecuencia de la crisis económica por la pandemia del COVID-19.

“La pobreza y los efectos de la pandemia marcaron la vida de niños, niñas y adolescentes en 2021. Fue un año en el que la niñez mexicana fue impactada negativamente en el ejercicio de todos sus derechos humanos, especialmente en su derecho a la salud, a pesar de encontrase en un contexto de emergencia sanitaria mundial”.

Durante la presentación del balance de 2021 se dio a conocer un pliego petitorio elaborado por menores de edad pertenecientes al Grupo de Participación de la Redim, que discutieron durante meses para dar un enfoque de derechos humanos.

“Pensado en las infancias trabajadoras y migrantes y el cual está dirigido al Estado mexicano, a las autoridades y la sociedad para que tomen en cuenta el derecho a la participación que se le debe garantizar a la niñez en los temas que les preocupan y afectan”.

Los menores que realizaron el escrito pidieron que se tome en cuenta a la niñez trabajadora y migrante en la toma de decisiones que sea para su bienestar, de su hogar, de su educación y de lo que ellos y ellas realmente necesitan, “también que se les ayude a ir a la escuela, a quienes por falta de dinero no pueden ir”.

En otro de los puntos, exigieron trato con respeto a las personas indígenas, “que se les entienda y que no sean malas o malos con ellas y ellos. Que ya no haya más pobreza. Crear mecanismos de observación para que no sean violentados los derechos”.

Para abonar a una vida digna, consideraron necesario un salario justo a las madres y padres de familia o quien sea la base económica de la familia, para que niñas, niños y adolescentes no tengan que trabajar, comentó, Karen, de 12 años de edad e integrante del grupo de Participación, quien leyó el petitorio en nombre de sus compañeros y compañeras.