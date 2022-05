Piden a desplazados retornar a Pantelhó

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

“Aclaramos que nuestra lucha es contra los sicarios de los narcotraficantes que han secuestrado Pantelhó durante mucho tiempo y que han secuestrado a nuestros hermanos indígenas. Tenemos la esperanza de recuperar la paz, la tranquilidad y la justicia”.

Lo anterior fue señalado por la Comisión de los 20 Representantes del Municipio de Pantelhó para pedir a los habitantes retornar a sus viviendas sin temor, pues se han encargado de liberar la zona de sicarios, ‘narco ayuntamientos’ y de la violencia que padecían desde hace 20 años.

En un video, uno de los representantes de la Comisión da lectura al comunicado que explica la movilización y organización de los 18 barrios, así como el ingreso a la ciudad para ‘catear’ las casas de las personas reconocidas como parte de organizaciones criminales.

Esto ante la omisión de las denuncias presentadas ante las autoridades estatales y federales durante las dos décadas que han vivido con la presencia del crimen organizado en la región.

Se dijeron cansados de la lucha contra los criminales y pidieron a los habitantes no temerles y regresar a sus casas, toda vez que su intervención no está relacionada con actos de racismo ni con la expulsión de personas mestizas como lo han expuesto algunos medios de comunicación.

“Estamos exigiendo la seguridad de nuestro pueblo. No somos terroristas. Ya no sigamos teniendo miedo, queremos unidad, amor y respeto hacia todos y todas, lo que no queremos es a la gente que nos extorsiona, a los sicarios que han asesinado a la gente indígena”.

A esta lucha, se han unido con las iglesias evangélicas de los Altos de Chiapas, reconocieron. En este sentido el activista y párroco, Marcelo Pérez Pérez, dijo que, con esto, el municipio da un paso para encontrar la solución de este conflicto.

CONTROL ABSOLUTO

La ruta San Cristóbal-Pantelhó dejó de circular desde hace dos semanas, por ahora el único transporte que se acerca a la cabecera municipal del municipio tomado por pobladores y la autodefensa El Machete, llega hasta la comunidad La Esperanza, en el municipio vecino de Chenalhó.

Algunos elementos de la Guardia Nacional tienen presencia en el tramo carretero, unos metros antes del primer bloqueo que es resguardado por una multitud de hombres de diferentes edades, encapuchados y armados con machetes.

Con troncos atravesados en la cinta asfáltica impiden el paso a cualquier transporte, incluso mototaxis. Revisan a cada persona que intente ingresar y que no pertenezca al municipio. Solo algunos portan radio matra con los que se comunican con un segundo filtro en la entrada a la ciudad.

Allí, otros 300 hombres marcan el alto y cuestionan el motivo de la visita. Con la radiocomunicación avisan de los pormenores al comandante de la autodefensa El Machete y al párroco integrante de la Diócesis de San Cristóbal se Las Casas, Marcelo Pérez Pérez.

“Ellos deciden quién entra”, dice uno de los encargados. Todo está controlado, desde los que entran y salen; caminos de extravío, parcelas y hasta lo que se dice. Aseguran que solo dejan pasar a medios cuando son convocados.

En la entrada colocaron una manta con los nombres personas que, al parecer, tienen vínculos con el crimen organizado en la región. Destacan a la alcaldesa Delia Yaneth Flores Velasco, y el edil electo, Raquel Trujillo Morales.

Los hombres encapuchados, entran y salen de la cabecera municipal a bordo de unidades de carga tipo volteos sin placas y en camionetas de redilas. Se aprecian varias casas quemadas, comercios destruidos y cuatro vehículos del municipio desvalijados; además no hay energía eléctrica desde la madruga del miércoles.

PIDEN ABRIR VÍAS DE COMUNICACIÓN

Un documento difundido en redes sociales de manera anónima, señala que algunos pobladores de Pantelhó se encuentra en calidad de “secuestrados” sin poder salir de la ciudad. Argumentan que no tienen alimentos y demás insumos de primera necesidad.

“Lo que pedimos a las autoridades correspondientes es que desbloqueen el paso vehicular, para que así las personas puedan salir y encontrar la paz en otro lugar ya que estamos conscientes de que el problema que acontece en nuestro pueblo, no se resolverá prontamente”.

Cuestionaron si el fin de las autodefensas es hacer justicia por su cuenta o apropiarse del pueblo, y convertirlo en autónomo, “de quién vamos a cuidarnos para poder seguir viviendo en nuestro pueblo, si de los grupos del narcotráfico los Herrera, si del narco Ayuntamiento o de los ahora formados grupos de autodefensa o incluso de la misma Guardia Nacional, Ejército y gobiernos federal y estatal, quienes no han podido o querido poner orden en nuestro pueblo”.