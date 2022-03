Piden libertad para recluso

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Francisca Gómez, originaria de Amatenango del Valle, denunció la injusticia a la cual se ha sometido a su esposo Pedro Pérez Jiménez, que le ha costado 18 años de prisión.

Señaló que su marido fue detenido por participar en un secuestro, lo cual dijo, es completamente falso, ya que con golpes y amenazas lo hicieron firmar aceptando el delito.

La señora se manifestó ayer afuera del Palacio de Gobierno, donde inició una huelga de hambre para pedir el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el fin de liberar a su marido después de pasar injustamente 18 años en el Centro de Reinserción Social número 10 en Comitán de Domínguez.

“Abusaron de nosotros, nos violentaron nuestros derechos, en ese momento no sabíamos hablar bien español, mi marido no sabe leer ni escribir y así lo obligaron a firmar una declaración que él no hizo, por lo que estamos pidiendo se analice su caso, ya que incluso ya tiene sentencia”, declaró.

Por su parte, el abogado de la familia, Pedro Félix Jiménez, dio a conocer que la sentencia que se le brindó a Pedro Pérez es de 70 años, considerando tres sentencias.

Detalló que no se garantizaron sus derechos humanos por la forma de la detención, no se le brindó un intérprete ni se le asignó un abogado, por lo que expresó que es necesario analizar su caso para que Pedro Pérez recobre algo de su vida, considerando que se le truncó desde hace 18 años.

Francisca Gómez compartió que ella ha sido padre y madre para sus seis hijos en los últimos años. Espera ser atendida por el mandatario estatal para que el caso de su esposo se abra y se analice.