Piden no asistir a lugares concurridos

M de R/ Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado respetuoso al pueblo de Chiapas a no caer en excesos de confianza, usar el cubrebocas y no asistir a lugares que representen un foco de infección, a fin de evitar la propagación de esta enfermedad que deja secuelas a la salud e incluso puede ser mortal, ya que precisamente la Semana Santa del 2020 fue muy difícil porque presentó el pico más alto de contagios de COVID-19.

“Hoy inicia la Semana Santa y la convocatoria a la población es a que se cuide, si no hay necesidad de salir, quédate en casa, porque hay noticias de que en Europa y algunos países de América se está presentando la tercera ola de infecciones de coronavirus, así que no te expongas, no acudas a reuniones, fiestas, ni lugares concurridos que puedan poner en peligro tu propia integridad y la de tus seres queridos”, apuntó.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que, aunque son días de asueto, las Jornadas de Vacunación anti COVID-19 a las personas adultas mayores de 60 años continuarán en los diferentes municipios de la entidad, con el propósito de avanzar en el proceso de inmunización y protección de la salud y vida de este sector poblacional.

“Agradecemos la labor profesional y comprometida que realizan las trabajadoras y los trabajadores del Sector Salud de Chiapas, ya que durante todos estos días de Semana Santa seguirán aplicando las vacunas, y de esta manera impedir que este padecimiento haga daño a las personas”, expresó.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo que, diariamente, llevan a cabo las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las estrategias a favor de la seguridad, paz, tranquilidad y bienestar de las familias chiapanecas.