Piden respeto a su labor

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no tolera a los trabajadores informales que se dedican a limpiar parabrisas en los cruceros y semáforos de la capital.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Tuxtla Gutiérrez, lleva a cabo operativos en los cruceros de la ciudad para retirar a los limpiaparabrisas que han sido reportados por actitudes agresivas en contra de la población y por presuntamente consumir sustancias tóxicas en la vía pública.

Al respecto, quienes desde años se dedican a este oficio, pues es una forma de llevar el sustento a sus familias, ven con positividad estos operativos, sin embargo, piden no generalizar, pues no todos quienes realizan esta labor incurren en actos delictivos.

“Sí afecta, algunos limpiaparabrisas llegan a tomar, no sé, a robar, pero yo limpio cristales aquí, llevo como siete años, yo trabajo de albañilería, cuando no tengo chamba llego a trabajar aquí porque somos pobres, no tengo casa, yo rento, pero tengo que venir a trabajar aquí”, manifestó un afectado.

Cabe mencionar que estos operativos responden a las denuncias que la ciudadanía ha realizado a las autoridades municipales, ya que en los cruceros más transitados, los sujetos han utilizado el pretexto de vender artículos y limpiar parabrisas para asaltar a los conductores.