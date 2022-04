Piden vacunar migrantes

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

La vacuna contra el COVID-19 supeditada a un documento de identidad, deja en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional, indígena migrante interna, y quienes por condiciones de exclusión o rezago no pueden acceder a un acta de nacimiento.

Para la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia es una identificación de la que adolece el Estado mexicano y que se ha suplido de manera discrecional con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte y, en este caso, la CURP.

El 2 de febrero inició en México la vacunación de las personas mayores de 60 años, “lo cual excluye a una gran parte de la población que no cuenta con este documento, y por lo tanto pone en riesgo la salud pública”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

Las 30 organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza, denunciaron que el gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas que no tienen una CURP acceder a las vacunas; además ante la ausencia de vigilancia sanitaria no hay garantía de acceso efectivo a la salud y a medidas de detención del contagio.

Por ello, llaman a los gobiernos de México y Centroamérica, en particular a las autoridades de salud, para que coordinen la gestión de las rutas de acceso a la vacunación poniendo en el centro a todas las personas, sin distinción y con enfoques diferenciados de género, necesidades de protección internacional y de movilidad para no dejar a nadie atrás.

“El acceso a la vacuna para todas las personas, incluidas las que se encuentran en movilidad en los diferentes países de la región centroamericana, independientemente de su condición migratoria, es crucial”, dijo Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

Coinciden en que las autoridades mexicanas deben generar políticas de salud y planes de vacunación que en la práctica sean incluyentes para evitar poner en riesgo la salud pública nacional y regional.

Algunos representantes de albergues señalaron que en Chiapas, algunos refugiados fueron vacunados en el municipio de Palenque, aunque la Secretaría de Salud desconoce la información