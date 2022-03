Preocupan los eventos masivos de candidatos

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, se dijo preocupado porque algunos candidatos están realizando actos masivos.

Señaló que de esto continuar y que se active una cadena de contagios, esto podría traer consecuencias y echará por la borda todo el trabajo que las autoridades de Salud estatal han realizado para contener el COVID-19.

“Vemos algunos puntos rojos en cuanto a la forma masiva que están convocando algunos, que ahí debería ya intervenir el Instituto para llamarles la atención porque primero está la salud antes que cualquier efervescencia”.

Indicó que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), está a tiempo para que llame la atención a los candidatos específicos que están realizando este tipo de actos y sean sancionados, ya que desde un inicio se señaló como algo prioritario el cuidado de la salud.

“Vemos con preocupación que algunos están haciendo mítines con mucha gente en sus redes sociales, no lo esconden, es ahí donde las autoridades deben actuar y sancionar a estos personajes”.

Finalmente, pidió a la ciudadanía hacer conciencia y no acudir a actos masivos, “es preciso que nos cuidemos también como población, no por unos pesos vamos a arriesgar la vida, ya que no sabemos si las personas que están a nuestro lado es o no portadora de la enfermedad”.