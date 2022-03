Priístas, listos para el regreso

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

Al cumplirse 92 años de su fundación, Rubén Zuarth Esquinca, presidente del PRI en Chiapas, hizo un llamado a los simpatizantes y militantes para que este 6 de junio contribuyan con su voto a rescatar al país.

Durante su participación en el programa Ruta Política 20-21, que conducen Felipe Alamilla y Verónica Rodríguez, el líder del priísmo estatal reconoció que la elección que se aproxima será histórica, pero también una oportunidad para evitar que se ahonden las divisiones y equivocaciones que está cometiendo la actual administración federal que “ha demostrado no saber gobernar, y la población ya se dio cuenta de eso”.

Con 92 años de historia a cuestas, destacó las instituciones creadas durante las administraciones priístas, muchas de las cuales continuaban sirviendo hasta que el actual gobierno comenzó a desmantelarlas sin ofrecer opciones, y entonces comenzaron los problemas.

“Vemos que politizaron los programas sociales que no quitaron, al resto los desaparecieron sin más, dejando a mujeres, adultos, sociedad civil y hasta enfermos a la deriva”.

Como resultado de esta decisión, consideró que muchas ilusiones depositadas en las urnas en 2018 son hoy francas desesperanzas al ver que Morena “no sabe gobernar y no puede dar respuesta a la población”.

Rubén Zuarth destacó que llegan a este aniversario con un factor de unidad determinante, con la experiencia de haber gobernado, y reconociendo también los errores cometidos, de ahí que el reencuentro con las bases ha sido fundamental.

“Hemos terminado una parte de nuestro proceso interno con aspirantes a presidentes municipales, estamos por concluir la de diputaciones, pero tenemos buenas noticias: tenemos una amplia presencia de militantes, y de los 90 municipios que vamos en alianza, en 50 vamos juntos y en 33 nosotros tendremos candidato”.

No ha sido un proceso fácil recuperar la confianza, reconoció, pero es precisamente al caminar con los habitantes que tienen idea del daño que está causando el actual gobierno, y el reto que deben enfrentar en las próximas semanas.

Han buscado que nuevas caras se sumen al partido, destacó, que sea una generación de políticos comprometidos con las causas de los ciudadanos y que no repitan los errores que afectaron al partido, quien no cumpla con eso no tendrá cabida en el PRI, un partido que celebra sus 92 años de existencia con miras a la batalla electoral más importante que haya enfrentado.