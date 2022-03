Promueven donación

M de R / Diario de Chiapas

Debido a que niñas, niños y adolescentes con algún tipo de cáncer pueden llegar a requerir transfusiones de sangre diarias o cada 72 horas, la Secretaría de Salud del Estado, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez”, en coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), hace un llamado a la población chiapaneca a unirse a la campaña de donación voluntaria y altruista, a efectuarse del 15 al 19 de febrero.

En ese sentido, el director del Banco Estatal de Sangre, Aldo Antonio Morales Vleeshower, informó que en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, se reforzará la promoción de la donación voluntaria y altruista, pero se mantendrá vigente todo el año, ya que de una sola donación se pueden obtener plaquetas, concentrado eritrocitario y plasma, que pueden beneficiar a tres personas adultas o nueve recién nacidas.

Recalcó que en pasadas administraciones se cobraba una pequeña cuota a familiares con pacientes con cáncer por cada unidad de sangre, pero ahora se logró que el servicio sea de forma gratuita, con la finalidad de apoyar en la economía de esas familias.

Mencionó que las personas interesadas en apoyar esta campaña pueden acudir al Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodriguez” en Tuxtla Gutiérrez, así como a los 13 puestos de sangrado que se encuentran en los hospitales de Las Culturas y de la Mujer, en San Cristóbal de Las Casas; de la Mujer y General “María Ignacia Gandulfo”, en Comitán; General y de Alta Especialidad Ciudad Salud, en Tapachula; y hospitales generales de Palenque, Pichucalco, Villaflores, Tonalá, Huixtla, Yajalón y Ocosingo.

La población debe cubrir los siguientes requisitos: edad de 18 a 65 años, presentar una identificación oficial (INE, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar, pasaporte o visa y CURP), suspender el consumo de alcohol y cigarros tres días antes de la donación, no haber tomado medicamentos cinco días antes de la donación y pesar más de 50 kilogramos. En el caso de las mujeres, no estar embarazada o lactando y no haber tenido más de tres embarazos.

Además, no tener caries profunda o sangrado de encías, sentirse sano (no tener dolor de cabeza o estómago, fiebre o malestar general), no haber practicado en el último año los siguientes procedimientos: tatuajes, piercing, endoscopia, cateterismo cardiaco, depilación láser, reproducción asistida, transfusión o trasplante; no haber tenido en el último año más de una pareja y en caso de haber padecido COVID-19 no grave (que no haya necesitado intubación ni oxigeno complementario) puede acudir después de tres meses a donar.

Morarles Vleeshower detalló que en el Banco de Sangre se sigue un proceso de donación que consiste en: agendar previamente una cita al teléfono 961 6042861, pasar el filtro sanitario, luego acudir al área de trabajo social con identificación oficial, escuchar una plática acerca de los requisitos y beneficios de la donación, registro y captura, valoración médica, toma de muestra, extracción de plaquetas o sangre y por último pasar al comedor de donantes para degustar una colación.