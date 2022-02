Protestan por concejos

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, pidió al Tribunal Electoral local (Teech), que resuelva “de manera pronta” las impugnaciones que institutos políticos y ciudadanos presentaron, inconformes por la decisión del Congreso estatal de nombrar concejos en seis municipios.

José Antonio Vázquez Hernández, presidente del PRD en el estado, opinó que el Congreso estatal “excedió sus facultades” al decidir “de manera arbitraria”, durante una sesión celebrada el 30 de septiembre, la creación de concejos en localidades donde la población está exigiendo su derecho a elegir a sus autoridades para los próximos tres años.

Recordó que el 6 de junio, la jornada de votación no se realizó en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que no había condiciones sociales y políticas para la instalación de casilla.

Mientras que luego de la elección, en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, el Tribunal Electoral del estado de Chiapas “declaró la nulidad por irregularidades durante la jornada”, lo que derivó en una orden al Congreso local para que convocara a elecciones extraordinarias en estas localidades, y que la población pueda elegir a sus ayuntamientos, lo que no sucedió.

En cambio, agregó, la legislatura decidió que la población no tenga la posibilidad de elegir, y fueron ellos quienes decidieron la conformación de los concejos municipales para el trienio que culmina en 2024.

“Pedimos al Teech que resuelva este conflicto porque la población quiere votar, incluso, a nivel nacional, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las acciones del Poder Legislativo local, que no solo está violentando derechos fundamentales de los ciudadanos, sino alterando el orden constitucional al excederse en sus funciones, y creando nuevos problemas en lugar de promover una solución democrática”, declaró.

Vázquez Hernández, opinó que la evidente “falta de quehacer político y capacidad para resolver y conciliar” tiene como resultado que seis municipios tengan autoridades que no tienen el respaldo de la población, que no los eligieron ellos y tal vez no puedan hacer frente a los problemas que están sucediendo.