¿Quiénes integrarán casillas en Revocación?

Ciudadanía cuyo apellido inicie con la letra “B” será convocada en primer lugar de Mandato

La Revocación de Mandato va, es un hecho cierto, de realización inminente: Lorenzo Córdova

MdeR / Diario de Chiapas

Las y los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra “B” y los que su mes de nacimiento sea mayo o junio, serán los primeros a considerar para la integración de las Mesas Directivas de Casilla en la Jornada de Revocación de Mandato 2022 del Presidente de la República a celebrarse el próximo 10 de abril.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, estableció que el Instituto garantizará la integración de nuevas Mesas Directivas de Casilla para la Jornada de Revocación de Mandato.

“Éstas quedarán integradas por personas ciudadanas a razón de una figura de Presidente, una de Secretario, una de escrutador y una de suplente general en los términos que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato”, aseguró.

Durante la sesión, se realizó el sorteo y fue la letra “B”, a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla en el eventual Proceso de Revocación de Mandato 2022.

LA REVOCACIÓN DE MANDATO VA

El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que la Revocación de Mandato es un hecho cierto, de realización inminente y “ojalá se le permita al INE cumplir con lo que establece la ley. La voluntad del INE ha quedado clara, es hacer este ejercicio, en cumplimiento de todas sus atribuciones conforme al mandato de la ley”.

“Hoy podemos decir con toda claridad que el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril, en virtud de que se ha superado el tres por ciento de ciudadanos y ciudadanas en la Lista Nominal que, habiéndole perdido la confianza al Presidente de la República, como dice la Constitución, han solicitado la realización de este ejercicio”, agregó.

Lorenzo Córdova precisó que habrá Revocación de Mandato, pero “el problema es cómo se podrá realizar”. Recordó que gracias a los esfuerzos del INE se cuenta con 1,567 millones de pesos y que el costo del ejercicio es de 3,306 millones de pesos, es decir, apuntó, hay un faltante de 1,738.94 millones de pesos que han sido solicitados a la Secretaría de Hacienda.

Refirió que en virtud de la circunstancia presupuestal en la que se ha colocado al Instituto, más de siete millones de firmas de apoyo a la Revocación no serán capturadas ni verificadas, por lo que lamentó que la ciudadanía no podrá conocer si su apoyo fue respetado, ni tampoco aquellos ciudadanos que no dieron su consentimiento.

“No es lo deseable, no es lo conveniente, pero en virtud de la circunstancia presupuestal en la que se ha colocado, insisto, esta institución, esos 6.4 millones de pesos que costaría la captura y la eventual compulsa, con independencia de que el ejercicio de Revocación de Mandato va, son vitales para maximizar los esfuerzos institucionales del INE para realizar la Revocación”, abundó.

Por ello, el Presidente del INE acompañó la propuesta de suspender los trabajos de captura de las firmas y eliminar del informe los párrafos en donde se planteaba continuar con el ejercicio.

REVOCACIÓN DE MANDATO UN HECHO INMINENTE DE REALIZACIÓN CIERTA E INAPLAZABLE

El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Ciro Murayama Rendón, afirmó que la Revocación de Mandato “dejó de ser un hecho futuro de realización incierta para convertirse en un hecho inminente, de realización cierta e inaplazable, que tendrá lugar el próximo 10 de abril”.

Reconoció que quedan más de 7 millones 200 mil apoyos pendientes de revisión, pero “ante el déficit de recursos que hoy tenemos, considero que sería oportuno no invertir más recursos en la captura de datos, pues el número mínimo de firmas ya se cumplió”.

Y ante conductas que puedan implicar dolo y uso indebido de datos del Padrón, como la supuesta entrega de apoyos de 704 personas recluidas en prisión y de casi 18 mil personas fallecidas, “no será sinónimo de inacción legal ni de impunidad, pues se podrá saber qué promotores y auxiliares usaron de manera ilegal datos del Listado Nominal”.

SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA SHCP A LA SOLICITUD DE RECURSOS

La Consejera Carla Humphrey Jordan celebró que una vez alcanzados los requisitos como el número de apoyos necesarios y la distribución geográfica en más de 17 entidades, el siguiente paso sería emitir la convocatoria.

“Sin embargo, hay un asunto que debemos resolver antes de continuar con los trabajos y es resolver la encrucijada de continuar con la revisión de todos y cada uno de los apoyos presentados y la falta de recursos para cumplir esta función”.

Lo anterior ya que hasta este momento no se ha tenido respuesta sobre la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y continuar con los trabajos de revisión implica más recursos para contratar personal por lo menos por un mes más, por lo que respaldó que no se continúe con la revisión de los apoyos