Regresan bachilleres a clases presenciales en plantel 137

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ya se reanudaron las clases presenciales.

Luego de que Chiapas se colocara por segunda ocasión en semáforo epidemiológico verde, el plantel 137 del Cobach ubicado en la comunidad de Chalam del municipio de Mitontic, informó mediante su propia página de Facebook que —posiblemente— iniciarán las actividades académicas y administrativas correspondientes al semestre 2020-2021B.

Las autoridades del plantel 137 expresaron que este centro de estudios tiene características como de no poder implementar totalmente la atención de los estudiantes en la modalidad a distancia, al no contar con servicios de telefonía, internet y televisión, por lo que el personal docente, administrativo y directivo del plantel atienden a las y los alumnos de manera semipresencial, es decir, para aquellos alumnos que no cuenten con las posibilidades de seguir aprendiendo desde casa, serán atendidos en las instalaciones de la escuela.

En tanto, el vocero de la CNTE en Chiapas, José Luis Pavel Escobar, aseguró que tal decisión del colegio de regresar a clases presenciales, fue personal, pero que no es avalada por el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas.

“Afortunadamente estas escuelas están focalizadas en los Altos de Chiapas, principalmente, y es una cantidad muy pequeña… esas escuelas que piden regreso a clases es una cantidad exigua donde tienen metidas las manos el gobierno y el charrismo en Chiapas”, dijo.