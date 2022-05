Regreso sólo con vacunación total

M de R / Diario de Chiapas

Mario Roldán Roblero, integrante de la Dirección Política del Concejo Central de Lucha (CCL) del Bloque Democrático de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso que el magisterio chiapaneco no retornará a clases hasta que no se vacune el total de la población, a fin de garantizar la integridad de la población infantil.

Tajantemente comentó que: “Lo hemos dicho y sostenemos, no regresaremos a clases presenciales en tanto el gobierno no cumpla con vacunar a toda la población y no haya dotado de material de desinfección a todas las escuelas. Al diablo el discurso de ‘primero los pobres’ cuando dejan caer en los bolsillos de los padres y madres de familia el peso del mantenimiento de las escuelas”.

En este escenario, lamentó la postura que ha tomado el Presidente de la República y el ya famoso “llueva, truene o relampaguee, se regresa a clases”, por el complicado escenario que se vive con el avance de la pandemia por COVID-19, donde las autoridades de salud han reportado de 40 a 45 nuevos casos por día en el último mes.

Cuestionó: “¿A caso mienten nuestros ojos que ven a diario el mortal contagio del SARS-COV-2 (COVID-19), que enlútese a nuestro pueblo en su tercera y fulminante oleada en todos los municipios de Chiapas? ¿A caso el llamado, el reclamo, el llanto de médicos y enfermeras, que libran la batalla en primera línea, no merece una pizca de credibilidad y atención? ¿A caso en sus otros datos, al presidente no le informan que nos estamos muriendo a causa del virus?”

“Por más que digan, por más que nos culpen, los responsables son ellos, el pueblo por hambre, por represión laboral se ve obligado a salir, mienten quienes pretenden lo contrario”, insistió.