Se manifiestan por inocencia de presunto feminicida

José Velasco / Diario de Chiapas

Familiares y amigos de Mauricio “N”, acusado por feminicidio de Yucenia Jacquelín Gómez Nucamendi, se manifestaron de manera pacífica en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento ubicado sobre la calzada al Centro de Readaptación Social de Sentenciados Número 8 de Villaflores, para exigir su inmediata liberación, ya que aseguran que fue encarcelado de manera injusta y es inocente.

Durante la audiencia pública para el desahogo de pruebas, familiares y amigos colocaron mantas, pancartas y además gritaban consignas “Libertad para Mauricio, es inocente”, “Alto a los Testigos Falsos”, “Basta de Carpetazos, Exigimos Justicia”.

El 9 de diciembre de 2019, Yucenia Jacquelín Gómez Nucamendi, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en el interior de una casa ubicada en la colonia Revolución Mexicana del municipio de Villacorzo, un día después de haberse comprometido con su novio Mauricio “N”.

Ante el hallazgo del cuerpo, familiares de la víctima responsabilizaron sin ninguna evidencia a Mauricio de 23 años de edad, quien fue detenido 15 días después por la Fiscalía General del Estado en la capital chiapaneca.

Familiares de Mauricio hacen un llamado al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que revisen el expediente, así como la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, además de la propia Fiscalía General del Estado para que no se le dé carpetazo y se investigue al o los verdaderos responsables del feminicidio y se les aplique todo el peso de la ley.

“Mauricio es inocente y no se vale que sea encarcelado por un crimen que no cometió, ‘Justicia sí, injusticia no’, estamos convencidos que Mauricio no la asesinó porque ambos tenían planes a futuro”, manifestaron los familiares y amigos.

Denunciaron que no hay pruebas contundentes de que Mauricio esté detrás del crimen toda vez que la Fiscalía no ha mostrado evidencias concluyentes para mantener preso al joven, por eso quieren que lo liberen.

Además, responsabilizaron a las autoridades del daño psicológico y físico que pudiera presentar, ya que es un joven de bien y por ello están seguros que él no fue el asesino y van a luchar hasta demostrar lo contrario de lo que la Fiscalía y familiares de la víctima pretenden inculparlo.

Pidieron a las instancias judiciales no dar carpetazo a la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias de ella, con el objetivo de hacerle justicia a Yucenia, pero también a Mauricio, de quien lamentaron que esté detenido injustamente