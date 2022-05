Se salva de pagar multa a Hacienda

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a través del servicio de representación legal, logró que se declarara la nulidad de diversas multas impuestas a una contribuyente, en virtud de que la autoridad hacendaria no acreditó haber notificado legalmente el requerimiento en el cual se encontraba sustentada su imposición.

A esta persona moral, le fue notificada una resolución determinante de 4 multas con un monto total de 5 mil 600 pesos, por haber presentado a requerimiento de autoridad la declaración de pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a trabajadores asimilados a salarios, la declaración de pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios, la declaración de pago provisional mensual de ISR de Personas Morales y la declaración de pago definitivo mensual de IVA, todas correspondientes al mes de diciembre de 2017, sin embargo, manifestó que la autoridad hacendaria en ningún momento le había notificado el requerimiento al que hacía referencia.

Derivado de la interposición de un medio de defensa, el Órgano Jurisdiccional resolvió que si bien la autoridad demandada exhibió en el juicio el requerimiento que dio origen a las multas, lo cierto es que no fue debida y legamente notificado, pues el notificador no se cercioró que la persona que atendió la diligencia de notificación, fuera empleado o tuviera algún vínculo con la contribuyente y, además, no circunstanció debidamente las características físicas del domicilio en el cual se constituyó, con lo cual diera certeza de que se apersonó en el domicilio correcto.