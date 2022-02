Se van a paro por Mariana

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Estudiantes de medicina de la Unach denunciaron que los silenciaron durante una reunión virtual, en la que pretendían manifestarse por lo ocurrido a Mariana Sánchez, la joven encontrada muerta en Nueva Palestina, Ocosingo; varios campus se fueron a paro en protesta por el feminicidio.

Reunión en la que, además de personal académico, también estaba presente el rector. De acuerdo con uno de los jóvenes, la persona que moderaba la sala virtual apagó los micrófonos de varios estudiantes al identificar en sus cuentas alusiones al caso de Mariana.

Aunque mediante un comunicado la Universidad Autónoma de Chiapas afirmó que se mantiene atenta a las investigaciones de la Fiscalía local sobre el caso, y se solidarizó con familiares y amigos de la joven, para los estudiantes de medicina esto resulta insuficiente, ya que toda una cadena de errores y omisiones, en su opinión, dieron como resultado la muerte de la joven recién egresada.

Se sabe que la joven fue violada mientras realizaba su servicio en Ocosingo, por lo que presentó una denuncia por abuso sexual. No obstante, aparentemente las autoridades la ignoraron y no le permitieron hacer su servicio en otra comunidad, lo que involucra a la Secretaría de Salud, a la Unach y a la Fiscalía General del Estado, tres instancias que en este momento han recibido el repudio por parte de los jóvenes estudiantes de medicina, que este viernes protestaron afuera de la facultad exigiendo justicia para que la muerte de su compañera no quede impune.

CAMPUS INICIAN

PARO INDEFINIDO

“Como estudiantes de la Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Gestión Turística, Licenciatura en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnología de Software de la Facultad de Contaduría y Administración C-I, repudiamos totalmente estos actos de omisión de las autoridades implicadas para brindar atención a dicho caso y los cientos más que atañen a este centro de estudios”.

En un comunicado en conjunto señalaron que la omisión y el nulo acceso a la justicia no abonan en lo absoluto a la vida académica y ponen entre dicho los valores de la universidad.

“No podemos dejar pasar por alto esta situación y nos solidarizamos al paro indefinido, dando inicio el martes 2 de febrero del presente año. Como estudiantes en formación, esperamos una comprensión por parte de los docentes”.