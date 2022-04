Sector Salud debe vigilar los mercados

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

En los mercados de la capital se ha puesto mayor énfasis en la prevención ante la pandemia del COVID-19, considerando que son puntos donde hay afluencia de gente, ya que es lugar donde se hacen compras de primera necesidad.

Lamentablemente la sociedad no ha entendido que se deben seguir tomando las medidas necesarias para reducir los riesgos, puesto que el COVID-19 continúa arrebatando vidas y también generando más contagios.

En los centros de abasto de la capital han tomado en serio el trabajo preventivo, y las administraciones y locatarios han trabajado para que se reduzcan los riesgos, siendo ellos mismos quienes han instalado diversos puestos de sanitizacion, donde se pone jabón, agua y gel antibacterial, para que todo quien ingrese a estos mercados se proteja.

Sin embargo, la gente no entiende, y es ahí donde el trabajo de muchos, incluido el sector Salud no puede verse concretado, por la falta de conciencia, ya que en los mercados se está trabajando y haciendo lo posible por reducir los riesgos.

“La gente no entiende, se han puesto varios puntos para lavarse y ponerse gel, pero la gente no lo usa, entra incluso al mercado sin cubre bocas, lo que habla que no le tienen miedo y menos respeto al virus, y muchos menos a su propia vida, ya que dejan a la suerte lo que les pase, considerando que el virus continúe”, coincidieron varios locatarios.

Es importante que las autoridades de salud, así como los mismos administradores de los mercados recorran continuamente sus espacios para verificar y exigir a quienes los visitan a que acaten cada una de las recomendaciones, ya que no sólo corresponde a las autoridades de salud ver por la ciudadanía, sino que es responsabilidad de cada persona.