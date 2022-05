Sin justicia ni reparación de daños tras accidente

Jeny Pascacio/Diario de Chiapas

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio, Estados Unidos. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento y resultó con lesiones en brazos y costillas.

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años y su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27, originarios de Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, iban a bordo del tráiler que se volcó en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, el pasado 9 de diciembre de 2021.

La familia de la etnia Ixil, pidió apoyo a través de las redes sociales en Guatemala para repatriar el cuerpo de Domingo que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción” pero no se la entregaron y recurrió a un ‘licenciado’ que le cobró 4 mil quetzales por hacerle el trámite.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Antes de salir de Almolonga, Domingo y su concuño Miguel, se dedicaban al campo. No iban a la escuela por falta de recursos. Un familiar establecido desde hace un año en EEUU lo convenció de migrar y para ello buscaron recurrieron un ‘coyote’.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agrega Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel recorrieron 432 kilómetros desde Almolonga hasta al municipio chiapaneco donde los pobladores, en un mural dedicado a los migrantes, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos; y cada mes realizan una misa.

¿APOYO?

A pesar de la gravedad de la salud de Miguel Laynes, no recibió la tarjeta humanitaria que el Instituto Nacional de Migración entregó a 79 de los 144 migrantes que resultaron heridos.

Al respecto, INM informó que no hay más visas humanitarias por entregar, pues ya fueron dados de alta todos los hospitalizados.

Tampoco hay respuesta sobre los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente de la volcadura.

SIN ACTAS DE DEFUNCIÓN

La repatriación de cuerpos se realizó entre diciembre de 2021 y enero de este año: 42 fueron llevados a Guatemala; 12 a República Dominicana; una a El Salvador y una a Ecuador. A finales de enero, fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad originarios de Guatemala.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó no sólo a la familia de Domingo, si no a la de otras víctimas de Malacatán, que la Fiscalía General de la República aún no envía la información para la entrega de las actas de defunción.

NO HAY DETENIDOS

Pero a dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República dice no tener mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones; no hay detenidos. A pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos el Sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención que orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

El Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, señala un contubernio de la autoridad migratoria con el crimen organizado para trasladar a migrantes, incluso desde Suchiate.

“Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

De 1 al 30 de enero de 2022, el Migración presentó a 16 mil 740 personas que viajaban a pie o en vehículos en caravana, camiones, autobuses, motocicletas, camarotes de tráiler y ambulancias clonadas. Se trata de 7 mil 334 personas más reportadas en mismo periodo, pero de 2021.

Se trata de 2 mil 421 (14.5%) de cero a 17 años, de los cuales 780 fueron identificados como menores sin compañía; 14 mil 319 son personas adultas: 10 mil 810 hombres (64.6%) y 3 mil 509 mujeres (21%).

Provienen mayormente de Centro y Sudamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; de Asia, África, Europa y Oceanía.