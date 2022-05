Trabajo incómodo persiste en mujeres

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El índice de acoso sexual sobre mujeres en el trabajo continúa siendo alto, desafortunadamente las féminas no realizan las denuncias correspondientes y todo queda como simples murmuraciones haciendo que esta acción se repita, así lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Tuxtla Gutiérrez.

“No están denunciados es la parte que todavía no concientizamos a las mujeres que denuncien; si existe un alto índice pero mientras no denuncie no deja de ser una murmuración, necesitamos que las mujeres que son acosadas hagan su denuncia para poder establecer la penalización a las personas que cometen ese delito”.

Desafortunadamente en nuestro país aun existen sectores sociales donde la mujer es maltratada en el ámbito laboral y una de estas zonas son las de alta marginación.

“En muchas partes de nuestra república hay mujeres que aun sufren maltrato, violaciones, acoso sexual, pienso que México está tomando las riendas acerca de la discriminación de la mujer”.

A pesar de ello, en México se ha logrado que la mujer se coloque en grandes puestos, pero desafortunadamente las cuestiones de remuneración por sus servicios no son pagadas de la misma forma que un hombre.

“Ahora en México el 30 por ciento de las mujeres pueden acceder a un puesto político o ejecutivo de altos niveles, aunque no hemos logrado que la remuneración sea tal cual la perciben los caballeros, si se ha logrado avances”.

Desde hace varios años, el impulso al sector femenino se ha dado en el sector gubernamental, por lo que se apoya ahora tmabién al desarrollo empresarial de las féminas con lo cual se busca una forma que en este género sea autosustentable.

“Este año ha sido dominado el año del empoderamiento de la mujer y esto representa un avance en los logros que ha tenido la mujer para accesar a los niveles, ejecutivos, políticos y de educación de las artes”.