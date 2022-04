Trabajos contra incendios

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Alrededor de dos hectáreas ha siniestrado el incendio forestal en el área natural de La Venta, en el municipio de Cintalapa, por lo que el trabajo para extinguir este siniestro es constante.

Adrián Méndez Barrera, director de la región Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), señaló que este incendio está siendo combatido con suma agresividad ya que de expandirse sería complicado controlarlo.

“Es un lugar muy difícil de combatir, y llevamos el 50 por ciento de control, está en un lugar que se conoce como Hierva Santa, hasta el momento son dos hectáreas las que se han quemado”.

Indicó que a pesar de que aún no es un incendio importante, buscan por todos los medios controlarlo para que no crezca y logre serlo, de esta manera no habría problemas al combatirlo.

“Empezamos a adquirir experiencia en cuestiones de incendios en cañones, pero no deja de ser difícil, la estrategia es ser muy agresivo con este incendio porque una vez que tome los cañones es mucho dinero y las acciones son muy difíciles”.

De llegar al cañón el incendio, deberán tomar acciones con helicópteros, mangueras y grandes cantidades de agua, por lo que el dinero invertido sería mucho.