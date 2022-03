“Vamos por el triunfo”

M de R / Diario de Chiapas

Con propuestas para rescatar la economía y los programas sociales a favor de la población más vulnerable, Emilio Salazar Farías, candidato a diputado federal por el Distrito 09, confío en que las y los tuxtlecos respaldarán el único proyecto sólido e inteligente: la alianza PRI-PAN-PRD.

A 10 días de la jornada electoral, Salazar se reunió con locatarios de Tuxtla Gutiérrez, con quienes refrendó su compromiso de trabajar desde Cámara de Diputados para que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan alternativas para hacer frente a la crisis económica que se agudizó por la pandemia de Covid-19: fondos blandos y de acceso inmediato.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras miles de familias no tienen qué comer; decidimos hacer a un lado nuestras ideologías partidistas porque observamos que los empresarios no tienen más opciones que bajar sus cortinas y despedir a sus trabajadores, en un escenario realmente desolador, porque los gobiernos no dan respuesta”.

En el cierre de su campaña, destacó que la labor de las y los diputados de la coalición “Va por México” será clave en el último trimestre del año, para que nuestro estado reciba recursos suficientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, como resultado del diálogo y los acuerdos que con su experiencia pueden generar.