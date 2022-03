Van por reparación del daño de un médico

A. Marroquín / Diario de Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), tiene que garantizar y reparar el daño cometido en contra del médico chiapaneco, Gerardo Vicente Grajales Yuca.

A finales de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación número 70 dirigida a la FGE, tras encontrar violaciones a las garantías hacia el doctor Grajales Yuca.

Finalmente, la autoridad aceptó reparar el daño cometido contra el médico, así como dar seguimiento a la denuncia contra quienes fabricaron delitos e incurrieron en la mala integración de carpetas en contra del trabajador de la salud.

Actualmente, el proceso jurídico no continuará en tanto, no lo ordene un juez federal y no se resuelvan las irregularidades presentadas, expuso el abogado Antonio Juárez, quien dirigió y sacó de la cárcel al médico.

“Nos habían citado a la audiencia intermedia, sin embargo, nos notificaron que el juez federal ordena que no se puede llevar a cabo en tanto no se resuelva la sentencia en materia federal, en materia del amparo que promovimos, no puede avanzar en tanto no diga la Federación por medio del juez federal”, refirió.

A lo anterior, Grajales Yuca consideró que para no obstaculizar el litigio, lo ideal es llegar a un acuerdo en la entidad, ya que ir y venir de los juzgados federales requiere de tiempo; tiempo que requieren pacientes y enfermos que él atiende.

“Lo ideal es resolverlo ya, aquí de forma prioritaria para no alargar más el proceso en lo federal, ya resuélvelo, la población, mis pacientes lo necesitan, se murieron muchos médicos, se necesitan más médicos”, planteó.