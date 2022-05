Van solos este 2021

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

El presidente del Partido Nueva Alianza en Chiapas, Rodolfo López Rasgado, dio a conocer que van solos en lo correspondiente a este próximo proceso electoral, pues no integrarán ninguna alianza a pesar de tener la capacidad partidista para ofrecer un proyecto firme para la sociedad chiapaneca.

Señalaron que están listos para el reto del 2021, tomando en referencia el marco electoral, el partido es un instituto político con identidad e infraestructura en todo el estado.

De acuerdo al calendario electoral, al haber concluido en los tiempos y Nueva Alianza no celebró o concertó unión alguna, aun cuando recibió propuesta por el partido Morena, donde no se aceptaron estas acciones conjuntas, debido a que los estatutos del frente de coaliciones señala que el partido no podrá celebrar coaliciones en un porcentaje mayor al 50 por ciento; el partido se apegó a las bases y rechazó propuestas.

Nueva Alianza entonces, en el presente proceso electoral decidió ir por los 123 municipios y los 24 Distritos electorales, con el compromiso de cumplir con los requerimientos que marca la ley: con paridad de géneros, jóvenes, con integrantes de pueblos originarios, pero solos en la próxima contienda electoral.

“Somos un partido que cumple con la paridad, justicia social, sin estar solos, puesto que la militancia está con nosotros, pero sobre todo con la confianza de la gente, sabiendo que representamos la mejor opción política, buscando ofrecerles lo mejor a la sociedad chiapaneca”, dijo el presidente.

Cabe mencionar que, para el proceso electoral de este 2021, se tendrán acciones electorales en los 32 estados de la República en elecciones concurrentes, donde se disputarán 21 mil cargos de elección popular. En Chiapas se contenderán por 123 presidencias municipales, en juego 541 regidurías de mayoría relativa, 24 diputaciones locales con 16 de representación proporcional, por lo que habrá mil 600 puestos a disputarse en el próximo proceso electoral.

Ante ello, el presidente señaló que se tiene una alta expectativa con respecto a la participación y posición del partido, al ir solos en la contienda en el estado de Chiapas.