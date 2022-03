Vital, bomberos bien capacitados

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Mario Domínguez Vázquez, jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y miembro del Comité Técnico Asesor de los Bomberos del Estado de Veracruz, explicó en entrevista al Diario de Chiapas, sobre la importancia de que el personal del H. Cuerpo de Bomberos esté capacitado y la optimización de elementos en caso de siniestros al atenderlos.

“Parte de los proyectos que se tienen de capacitación en conjunto para los bomberos en México es actualizarlos en temas muy específicos, por ejemplo, cómo pueden interactuar los bomberos con un sistema de comandos con incidentes, que actualmente es una gestión donde intervienen las autoridades, diferentes agencias y sobre todo cómo los bomberos y grupos de respuestas se puedan integrar en un fin determinado, moviendo recursos y todo un sistema de organización”.

Las decisiones son fundamentales al estar en acción, por esta razón, es importante que los jefes de equipo sepan tomar las decisiones adecuadas en los momentos claves, señaló el capacitador.

“Hay cursos diseñados para oficiales y jefes en donde ellos tendrán que tomar decisiones, por lo que se simulan algunos eventos como prácticas para que ellos señalen y manejen todos los recursos que son necesarios”, mencionó.

Otro de los temas que deben manejar son los incendios estructurales, en donde se observa cómo pueden enfrentar un incendio en estas condiciones, optimizando los recursos que se tengan y sobre todo que los bomberos tengan la habilidad y visión para cuando decidan ingresar en un espacio peligroso, lo hagan con toda la seguridad del mundo.

Al cuestionarle sobre el uso de las tecnologías al momento de enfrentar un incendio, señaló que para esta situación se lleva un sistema de gestión, en el cual manejan la administración de lo que llevan (equipo) y de esta forma por optimizarlo.

“Como sistema de gestión el comando es un sistema de administración, donde vas a mover estrategias tácticas, técnicas, recursos, tecnología y todo lo que va de la mano y lo mismo en incendios, que ellos (bomberos), traten de utilizar los pocos recursos que se lleva y sacarle el máximo provecho”.

Expresó que un bombero no llega a “echar agua”, porque no es personal de parques y jardines, ya que no llegan a regar plantas, “el bombero debe saber dónde y cómo aplicar el agua para sacar el máximo provecho y para eso tiene que aplicar las ciencias duras (física, química, matemáticas), para poder saber qué hacer en un momento adecuado”.