A la mitad de camino, ni la mitad de retos

· Siguen corrupción, miseria e inseguridad

· ¿Cumplirá metas al 1 de octubre del 2024?

· Regreso a clases: gran angustia y miedo

· Improvisados, sin pruebas, ni ventilación

Conseguir un pensamiento libre en la sociedad actual es difícil porque la democracia está pervertida y secuestrada.

José Luis Sampedro (1917-2013) Escritor y economista español.

Víctor Sánchez Baños

Mañana Andrés Manuel López Obrador, deberá rendir su Tercer Informe de Gobierno, que está obligado a rendir por la Constitución, y el décimo por decisión propia para dar a conocer su mensaje político.

Realmente, los 10 informes que ha ofrecido, son iguales; en formato y contenido. A diferencia de algunas prominentes personalidades presidenciales del priismo y panismo, AMLO se distingue en ser muy obvio y previsivo.

Hablará de las obras, ninguna más a las que ha anunciado en sus “mañaneras”. Tampoco, abundará en el detalle de obras y acciones de su gobierno; en su tercer año de administración.

Por ello, no habrá nada nuevo, excepto lo que, en su informe político mantendrá los reproches con la oposición y contra la burocracia que no le hace caso.

En pocas palabras, las mañanera han desgastado los monumentales discursos que hacían los presidentes para auto alabarse cada 1 de septiembre, que consideraban “El Día del Presidente”. Le quitaron el “charming” de una fiesta anual en el poder.

No habrá nada nuevo a lo que ha dicho.

Pero, lo que no dirá López Obrador, está en el detalle de lo que no ha cumplido y que fueron los ejes fundamentales de su campaña presidencial en 2018 para ascender al poder.

Falló en su política de acabar con la corrupción. Carlos Salinas de Gortari tenía un hermano “incómodo”, Raúl, quien se hizo multimillonario a la sombra del poder, pero con López Obrador, hay dos hermanos y toda una parentela que está haciendo negocios en Pemex y en varias secretarias de gobierno, así como en Estados donde gobierna Morena.

Pero, no sólo son los familiares del presidente, sino los prestigiados políticos del partido en el poder, Morena. Hay diputados, senadores, administradores de todos los tamaños, así como los más “modestos” servidores públicos en las alcaldías.

Tampoco, hemos visto austeridad. Han recortado programas fundamentales para el desarrollo de la sociedad como las becas; o guarderías y muchas más. El tono del gobierno es cerrar todas aquellas actividades de apoyo a la comunidad que no controlen y puedan meter la mano en los dineros.

Los despilfarros no sólo se ven en el uso de los recursos públicos, sino en la vida personal de los funcionarios de primer nivel. Quitaron a una clase política corrupta para que llegara otra bajo las siglas de Morena. El colmo, la secretaria de la Contraloría, Irma Sandoval, y la casta dominante en la UNAM, viven en la opulencia. Piensan como Carlos Marx, pero aspiran a vivir como Carlos Slim.

En fin, tendríamos que escribir un libro sobre los fracasos de la Cuarta Transformación, pero destacamos: la inseguridad sigue; la miseria crece; el autoelogio, domina; la corrupción sobrevive; la incompetencia, domina; las medicinas escasean; la salud es manipulada y el divisionismo social, se estimula desde los más altos niveles de la administración pública. Claro, hay muchos más.

Pero, ¿López Obrador podrá cumplir todas sus promesas, o cuando menos una quinta parte para el lunes 30 de septiembre del 2024, en que termina su gobierno?

Ojalá y me equivoque, pero lo veo caso imposible.

PODEROSOS CABALLEROS

Regreso a clases; sin pruebas, ni ventilación

El regreso a clases se concretó. Millones de niños regresaron a los salones en medio de una gran angustia de los padres, ante el temor que puedan contagiarse del covid19. Y, no les falta razón. El gobierno ha demostrado que no sabe lo que hace y lo que hace lo hace mal. Al leer los protocolos de seguridad en las escuelas, hay de todo, menos realismo. El kit que les dan a los maestros es un par de jergas, una cubeta y un litro de cloro. ¡Eso es todo! Los salones, en muchos casos, están hechos ruinas. Los baños están desastrosos. Pero, esos niños cuando menos tienen una instalación, por que viven en las zonas urbanas. Sin embargo, no es nada fácil para los maestros el lidiar con el coronavirus. A todo ello, tienen temor, al igual que los padres, de contagiarse en el salón de clases y llevar el Covid a sus casas. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con el rg¿egreso a clases, así como el regreso a la economía. Si pudieran continuar muchas oficinas con el home office, sería sensacional, de lo que depende la operación de las empresas. Pero, el regreso debe hacerse con todas las medidas necesarias para evitar contagios. Debemos aprender a vivir con el virus. Por ello, en ninguno de los protocolos se menciona la ventilación. Esta, científicamente comprobado, es la opción para disminuir un 80% los contagios debido a que la carga viral es menor y las gutículas fácilmente se dispersan y caen al suelo. En lugares cerrados es donde se generan los contagios más severos. Por ello, es necesario evitar esos sitios cerrados. El uso de ventiladores es recomendable, pero no dan esas opciones. Por favor, que las autoridades de la SEP se informen en fuentes que no sea la Secretaría de Salud, que ha demostrado totalmente incompetencia ante problemas tan graves como esta pandemia. Si usamos la estrategia López Gatell, para luchar contra la pandemia, pues entonces mejor hay que fabricar más ataúdes, porque se necesitarían.

Emirates

Emirates, tras la pandemia inició una agresiva campaña de ventas para sus vuelos México-Barcelona Dubai. Esto, se debe a la demanda de los viajeros mexicanos. Para ello, amentó sus frecuencias de 4 a 5 a la semana. Esto indica que Aeroméxico, al mando de Andrés Conesa, está perdiendo presencia en la ruta México-Barcelona, terreno que gana la aerolínea emiratí, liderada por Scott Lantz. Así, robustece su equipo de trabajo en México y nombró a Discover the World Marketing como su representante de ventas en el país.

Aeropuerto Tulum

Sobre el tema aeroportuario, la construcción del aeropuerto de Tulum, es un hecho consumado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegó a un acuerdo con ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, para comprarles los terrenos donde se construirá la terminal aérea y, para no privatizarla, creará una empresa para que lo administre que está en manos de la Secretaría de Defensa, según se supo. Contará, además de las instalaciones aeroportuarias, con planeación urbana de una ciudad militar, edificios principales de soporte y para servicio del aeropuerto civil.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Grupo Modelo

Desde su llegada a Aguascalientes, en 2018, Grupo Modelo, bajo el liderazgo de Mauricio Leyva, ha generado un total de 3 mil 258 empleos, de los cuales 1,500 se han creado a partir de 2020 buscando cubrir perfiles estratégicos para las áreas de Logística, Call Center y Data Analytics. Las estrategias que ha puesto en marcha el consorcio cervecero, para la reactivación de las actividades presenciales en forma segura para todas y todos los colaboradores, ya que cuentan con estrictas medidas sanitarias como la realización de manera mensual de mil 500 pruebas para detectar COVID-19. Por su parte, Gegenschatz y Triana Campillo plantearon al gobernador nuevos proyectos a futuro que podrían consolidarse en beneficio de la plantilla laboral de la empresa.

