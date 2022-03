Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

A la mitad del camino, también debe de reflexionar a los morenos del país y de Chiapas

Para empezar MORENA se crea como un instrumento de la transformación para ayudar la vida pública nacional. Un partido en movimiento pues. Muy pocos LopezObradoristas lo saben y lo están confundiendo con un partido electorero. Se olvidaron de las bases, y de ese mundo de militante con conciencia donde pueden gobernar un estado, un municipio. Se les ha relegado para darle cabida a personajes con dudosa reputación pública y encomendarles para ayudar al país cuando son desconocedores de la problemática nacional. No sienten al partido guinda.

¿Qué tiene que hacer MORENA?, regresar a caminar con las bases sociales, que se han creado en todo el territorio de México y que siguen apoyando al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le creen y confían que se pueda lograr la trasformación de la vida pública de México.

No así a los mal llamados (bienvenibles), que no les interesa el mandato del pueblo de defender y apoyar el desarrollo de este país, si no que siguen intereses de grupos que no sean leales al Presidente. Hay muchos morenistas que son lentejuelas, pero que brillan como oro, porque representan la política de antes, justamente esa que ha pretendido cambiar López Obrador.

El trabajo de MORENA tiene que seguir a ras de suelo, que nunca más la cúpula del poder y tráfico de influencias partidistas tome decisiones por la militancia. Morena ha caído en la misma treta perversa de atentado a una militancia, como lo hizo el PRI y el PAN, en sexenios pasados, de entrometer a gente que no se ha partido el alma por las siglas de su partido y hoy se observa más porque MORENA es un partido nuevo, y ya se vio que en la ciudad de México y otros lugares del país, a MORENA como filosofía para los que menos tienen, les está recetando a gente que no tiene nada que ver con el espíritu del partido, y para los fines que los creo López Obrador.

Un paquetazo a futuro a la mitad del camino que nos llama a la reflexión, una reflexión que podría llevarnos a la extinción del partido que ostenta el poder. Y que no digan que NO. Todo dependerá de hasta donde llegue el Presidente López Obrador, y de la conciencia nacional que sigue realizando en favor del movimiento para todos los mexicanos, un Presidente curiosamente fundador de MORENA. A la mitad del camino, se observa una lucha interna de los auténticos morenos contra los usurpadores de ponerse la playera guinda que no la sienten. En fin.

IEPC distribuye diputaciones locales plurinominales para próxima Legislatura LXVIII

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, asignó a los partidos políticos con registro y acreditación ante este organismo, las 16 Diputaciones correspondientes al Principio de Representación Proporcional de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado. Estos espacios se determinaron de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Se explicó que primero se asignó una diputación a los nueve partidos que obtuvieron por lo menos el 3% de la Votación Válida Emitida: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Chiapas Unido (PCHU), Morena, Podemos Mover a Chiapas (PMCH), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

Después, en la asignación por cociente natural, se restó el 3% de la Votación Válida Emitida a la votación obtenida por cada partido. Así, se obtuvo la Votación Válida Modificada (VVEM). Para obtener el cociente natural se dividió la VVEM entre siete, que era el número de diputaciones pendientes por repartir. De este modo, se distribuyó a los partidos políticos el número de diputaciones equivalente a las veces que su votación contiene dicho cociente. Como resultado, se le asignó una diputación al PVEM y tres a Morena. Al quedar pendientes tres diputaciones, se procedió a aplicar el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados previamente en la asignación de diputaciones. Por este criterio, se adjudicaron tres diputaciones: una al PRI, una al PT y una al PVEM.

Luego de haberse asignado las 16 diputaciones de Representación Proporcional, se verificó que ningún partido político rebasara los límites mínimo o máximo de representación (sobre-representación y sub-representación. Trascendió oficialmente que, la próxima Legislatura se conformará por 25 mujeres y 15 hombres, con lo que se cumple a cabalidad con el principio de Paridad. En lo que corresponde a la cuota juvenil (personas de 21 a 29 años), las juventudes estarán representadas en un 10%, es decir, cuatro diputaciones, de las cuales tres son para mujeres y una para un hombre. Las personas indígenas tendrán una representación del 22.5%, lo que corresponde a nueve diputaciones, siete mujeres y dos hombres. “En materia de reelección, habrá dos diputaciones: un hombre y una mujer, quienes por un segundo periodo consecutivo ejercerán el cargo, lo que se encuentra en el límite constitucional de cuatro periodos consecutivos”, añadió.

En su intervención, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, compartió la asignación de las de 16 Diputaciones de RP, ya que permite que la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado, que entrará en funciones el próximo 1º de octubre, se integre debidamente, con pluralidad y reflejando la diversidad de nuestro estado. Afirmó que la asignación garantiza tres aspectos: ningún partido accede al límite de 24 curules por ambos principios, ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8% de sobrerrepresentación y la representación en el Congreso será un espejo de la pluralidad expresada en las urnas. Así las cosas. Dixe.

Juan Pueblo y las balaceras. – Nuevamente otra vez la balacera trágica en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Asesinatos y lucha de grupos de delincuentes siguen haciendo de las suyas y el miedo y la turbación sigue cayendo como agua fría en la sociedad coneja de la capital. Una inseguridad e incertidumbre histórica que no se había observado ni en la primera, segunda, tercera transformación, y eso que hubo balazos en el Chiapas antiguo con los llamados “mapaches”, pero ahora con tanta tecnología, las noticias llegan a la velocidad de la luz y son noticias de tragedia y peligro social que apuntan a reacomodamientos de grupos peligrosos. De verdad que está muy canijo la capital coneja. Se vive con “El Jesús en la boca”.

Nuevo jefe militar en la frontera sur. – Ayer sorpresivamente hubo cambio de adscripción como nuevo comandante de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula, recayendo en el general Miguel Ángel Hernández. El domingo todavía estuvo en esa comandancia de la Zona Militar, el jefe supremo de las fuerzas armadas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Después de las inauguraciones Presidenciales del hospital del IMSS en Tapachula y antes la planta de Moscos del Mediterráneo en Metapa, intempestivamente el número uno del país se trasladó a las instalaciones militares en Tapachula, donde trascendió que se analizaría el tema de los fenómenos migratorios en esta puerta del país. Hoy a los tres días hay remoción de un alto jefe militar. ¿Qué ocurrió? En fin.