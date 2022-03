Asesoría Legal

Abuelos y Abuelas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los abuelos son los familiares más olvidados de la familia, los nietos e hijos les han faltado el respeto y los han corrido de sus propias casas, han tirado sus viejos muebles y objetos que han guardado por varias décadas, los cuales, les traen muchos recuerdos, y esos recuerdos son borrados y matados cuando los nietos e hijos les tiran sus cosas a la basura, en lugar de tener armonía familiar, las personas entran en un estrés cotidiano al grado de que siempre se encuentran de mal humor y todo lo que se hace les ocasiona malestar, desquitándose con los abuelos que solo lo único que hacen es cuidar a sus nietos y cuando estos crecen se convierten en la mayoría de las veces en personas prepotentes, altaneras y arrogantes con los abuelos creyéndose que son más que los abuelos, siendo que los abuelos son la raíz de su existencia.

Los abuelos en muchas ocasiones son abandonados en casas para ancianos, importándoles poco si están enfermos o no, los hijos o los nietos lo hacen para apoderarse de los bienes de los abuelos y sus pertenencias, convirtiéndose en unos criminales, porque esas acciones son de criminales, de hecho, les han robado el dinero que el gobierno les da a los adultos mayores, está más que comprobado que las nietas cuando abren las piernas ante cualquier individuo y resultan estar embarazadas la carga del hijo se lo dejan a las abuelas o abuelos para seguir ellas con el celular platicando con sus pretendientes y darle rienda suelta y seguir actuando como una cualquiera, pero, cuando reaccionan estas mujeres nietas se atreven a reclamarle a los hijos que han crecido a los abuelos para llevárselos e incluso darles una mala vida, también pasa que, las nietas agreden y les gritan a sus abuelos o abuelas, son unas personas inconscientes y descaradas creyéndose que tienen más poder que los abuelos, y lo peor, hasta en muchas ocasiones los nietos y nietas mediocres que no tienen metas en la vida invitan a sus amigos a casa de sus abuelos sin pedirles permiso creyéndose que es de ellos ignorando y abusando de la honestidad de los abuelos.

En la actualidad, los jóvenes están más que perdidos en el alcohol y las drogas, no generalizo, pero la mayoría es así, los nietos no son más que unos abusivos que toman las cosas que no son suyas, porque incluso, los abuelos guardan su dinero que reciben del gobierno o la pensión que reciben por años de trabajo pero es robada por los nietos y nietas que no son más que unos descarados sinvergüenzas rateros, y es que, en la mayoría de los casos los abuelos deben enfrentar sus problemas solos porque no tienen el apoyo de nadie, pero también hay nietas y nietos que han recibido buenos valores y respetan a sus abuelos, cuando los abuelos son útiles y se solidarizan con la familia los medio toman en cuenta, pero, cuando presentan reacciones típicas de su edad pierden autonomía y son víctimas de maltrato psicológico, físico, humillaciones, desvalorización, amenazas de muerte y rechazo, siendo el abandono una de las formas de maltrato más comunes, hay hijas que llevan a su madre abuela al médico pero esas hijas son personas bipolares que las humillan pues le gritan y le echan en cara que gracias a ella visita el doctor, quitándole más tarde parte de la propiedad del inmueble donde vive la madre abuela, muchos abuelos se encuentran en situación de abandono y nadie los atiende, únicamente las personas que tienen valores y cuentan con una fundación que no cuenta con el apoyo del gobierno y de alguna manera directa e indirectamente apoyan a los abuelos que se encuentran abandonados en un hospital o en casa de ancianos, lugar que reciben asistencia y les brindan el apoyo que no recibieron en sus casas, en la mente de los abuelos solo existe recuerdos de sus hijos cuando estaban pequeños y que ellos los cuidaban y que son personas que no piden nada a cambio más que amor, solo amor, ese amor que nadie les da porque actualmente los nietos y los hijos no son más que unos mal agradecidos hipócritas porque varios nietos, hijos e hijas, son pastores de iglesia dando amor a los demás usando como bandera a Dios y descuidando lo más sagrado, su madre, padre y abuelos, su alma está llena de hipocresía, pues el amor de Dios está exactamente en los abuelos y los padres, pero muchos que se dedican a predicar la palabra no son más que unos hipócritas hablando de Dios las 24 horas y descuidando a sus padres, que ironía.

Los abuelos son vistos como personas frágiles que necesitan protección y asistencia, especialmente dentro de su núcleo familiar, pero, son rechazados por sus propios familiares, los nietos e hijos han agredido físicamente y verbalmente a los abuelos y abuelas, los han matado con tal de quedarse con sus bienes, actualmente lo único que se encuentra en los jóvenes es mediocridad, donde los padres los han convertido en unos holgazanes, sinvergüenzas, parásitos, maltratadores de ancianos, alcohólicos y drogadictos, esa es la juventud en su mayoría que representa a México, que vergüenza.

Antes, la vejez representaba la sabiduría, para el registro histórico de la sociedad, en otras épocas, a quienes ejercían labores importantes se les denominaba ancianos, sin tener en cuenta su edad, la vejez equivalía a una recompensa divina dispensada por los dioses, en las sociedades antiguas, alcanzar edades avanzadas significaba un privilegio, una hazaña que no podía lograrse sin la ayuda divina, y es que, el papel de los ancianos ha sido muy bien definido en la historia antigua, las canas de un anciano equivalen a experiencias pasadas y sus sufrimientos.

Cuidemos a nuestros abuelos mientras los tengamos, salgamos a pasear con ellos, convivir en familia y armonía, les mando un abrazo muy fuerte a todos los abuelos y abuelas que me conocen, mis más altos respetos para ustedes, saben que siempre los he apoyado, y no me da vergüenza decir que anteriormente apoyé a un albergue con personas de cáncer y ancianos, fue un gran honor, y si Dios me sigue prestando vida reanudaré pronto estas actividades, lo hago con gusto, y es un alto honor servirles.