Acribillan de seis tiros al fiscal de la indígena Gregorio Pérez

• Fiscalía General de Justicia bajo el mando del Maestro Olaf Gómez Hernández, y sus fiscales de distrito en la entidad, lamenta y repudian ese cobarde crimen…

El pasado martes lamentablemente fue acribillado de 6 balazos el Fiscal de Justicia Indígena en la región Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, según se supo, sin conceder, fue un grupo de sicarios quienes ejecutaron al funcionario de la Fiscalía general de justicia del estado, se dijo el ex fiscal de justicia indígena fue ejecutado por dos sicarios que transitaban a bordo de una motocicleta, lo cual fue catalogado por un asesinato de parte del crimen organizado. Al decir de varios curiosos al fiscal de justicia indígena lo rosearon con 6 tiros que fueron bien pegados en su humanidad el pasado martes aproximadamente a las 9 de la noche. Es perentorio señalar que el ex fiscal de justicia indígena había sido comisionado para investigar los hechos violentos que se dieron en el municipio de Pantelhó, pese a que en un principio se quiso hacer ver como un asalto, lo cierto es que al ex fiscal de justicia indígena lo acribillaron al puro estilo crimen organizado en el Mercado Popular del Sur de San Cristóbal de Las Casas, un sitio muy concurrido y transitado por la población. En el lugar de los hechos al llegar las autoridades se presume encontraron un vehículo VW tipo Golf, con varios impactos de balas en la ventana del lado del conductor, donde al parecer viajaba el ex fiscal que fue encontrado al interior de esa unidad sin signos vitales. Ante esos hechos el fiscal General de Justicia del Estado, Maestro Olaf Gómez Hernández, lamentó ese cobarde asesinato, así como también todos los Fiscales de Distrito en la entidad lamentan profundamente y reprueban enérgicamente ese cobarde hecho que fue objeto el pasado martes el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez. Ante ello Gómez Hernández enérgicamente aseveró que “asumimos enérgicamente el firme compromiso de investigar hasta llegar a las últimas consecuencias de tal manera que este delito no quedará impune, caiga quien caiga. Cabe destacar que de ese crimen artero y cobarde se logró tener vista -dijo- el pasado martes 10 de agosto aproximadamente a las 20:55 horas, cuando se nos dijo que, sobre la Prolongación Insurgentes, fue encontrado un vehículo de color gris obscuro tipo Golf con placas de circulación del estado de Chiapas, con seis impactos de balas que hirieron al conductor, el cual perdió la vida en el lugar. Agregó el fiscal general que, supimos que la víctima fue identificada como el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, quien estaba cargo de las investigaciones de los hechos violentos suscitados en el municipio de Pantelhó. Ante ello señaló el responsable de la impartición de justicia en el estado que la fiscalía a su mando repudia a ese cobarde crimen y reprueba cualquier acto de violencia en contra de los funcionarios encargados de procurar justicia. Se reitera el firme compromiso de que no habrá impunidad tras la comisión de este reprobable hecho en el estado de Chiapas. Al final acoto, que quede muy claro en Chiapas no hay y ni habrá impunidad para nadie, sea quien sea, caiga quien caiga, se aplicara todo el peso de la ley sin contemplaciones…sin comentarios

MAS PROBLEMAS EN UNICACH, DENUNCIAN ACOSOS LABORALES…

Luego de dar a conocer que el acoso laboral que hemos estados padeciendo algunos de los Docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) por parte de las autoridades universitarias, coordinadores, directores y el mismo rector; Maestros y personal administrativo manifestaron que los acosos son efectuados sobre los que aún gozamos de nuestro empleo en dicha institución universitaria, porque a los compañeros que contaban con una antigüedad de hasta 35 años los despidieron injustamente, con el argumento de que no subieron calificaciones a la plataforma y que por ello existen problemas serios en la universidad, -comentaron- que todo eso es falso, toda vez que todas las calificaciones si las subieron a la plataforma de la universidad y se cuenta con elementos probatorios de ello, y como prueba, ahí están las boletas de calificaciones de los alumnos. La situación real de los acosos laborales, señalaron, es porque los mentores o maestros que pertenecemos al Sindicato del Personal Académico de la UNICACH (SPAUNICACH), que somos la gran mayoría, -dijeron- nos hemos estado manifestando en contra de las arbitrariedades, y quienes insisten en desconocer al comité de nuestro sindicato que encabeza Fredy Eugenio Penagos García, académico de la facultad de biología de esta casa de estudio, -indicaron- con una trayectoria de 35 años, elegido en asamblea y democráticamente. Y, sin embargo, reconocen a la mediocre remedo de lideresa Zoila García “R”, la cual jamás ha ejercido la docencia, toda vez que únicamente se ha desempeñado como secretaria de la oficina del sindicato, y su único mérito es ser proclive de la galopante corrupción que se dan al interior de la universidad que hemos estado señalando. Así mismo subrayaron que anteriormente hemos estado denunciando que se nos aclara los pagos del INFONAVIT, AFORE, IMSS, entre otras prestaciones que no se han pagado y que por esa situación algunos compañeros están a punto de perder sus viviendas y otros les han negado la atención médica, sobre todo con todo y lo que conlleva la salud en esta época que la pandemia del COVID-19 nos está azotando a todos por igual. No es justo que nos hayan o estén haciendo las retenciones para pagos de IMSS, AFORE Infonavit, entre otras, y la parte patronal no haga el pago a esas instituciones y nosotros salgamos afectados, eso aquí, en China y en el buen Castellano es poca madre señalaron, al mismo tiempo de indicar que las notificaciones de cobros empezaron a llegar a todos los trabajadores, sobre todo del Infonavit y como empezamos a desenmascarar todo esa galopante corrupción ahora pretenden dejarnos sin trabajo para que no haya quien les saque sus trapos sucios. Las acciones que emprendimos, molestó e irritó a nuestras autoridades, de tal manera que, en este periodo vacacional, se les hizo muy fácil hacer despidos masivos por atrevernos a alzar la voz buscando respuestas a nuestras demandas, importándoles poco violar la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice en el Capítulo IV, Artículo XV: El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal, cosa que nunca sucedió, -dijeron- toda vez que los maestros despedidos no han recibido de manera personal las notificaciones. Todo lo que han orquestado contra los que estamos manifestando, protestando y denunciando la galopante corrupción que se da al interior del UNICACH, son instrumentos represivo e intimidatorios para obligarnos a aceptar a la nefasta remedo de líder Zoila García Ruiz, como secretaria general, cosa que no estamos dispuestos a aceptar, si ya cayó el sacamuelas del SUICOBACH, la Zoila debe caer también y si es posible nos iremos a plantar ante el presidente de México para que se nos atienda e investiguen la galopante corrupción en le UNICACH, que quede bien claro, adujeron los maestros, nunca se realizó ninguna asamblea para elegir a la Zoila como secretaria general del SUIUNICACH, sino que ella se autonombro Secretaria General en contubernio con las autoridades universitarias…bueno pues ojala el gobernador del estado reflexione sobre este tema sino negros nubarrones se presagian, sino al tiempo…ver para comentar

URGE “GÜERO VELASCO”, MAS ACCION A AUTORIDADES DE SINALOA, …

El coordinador de los senadores del partido verde en el senado Manuel Velasco Coello señalo en su cuenta de Twitter, Unimos nuestra voz a quienes han hecho un llamado a las autoridades de Sinaloa para agilizar la búsqueda de nuestro compañero José G. Ríos Ibarra, Dirigente del Partido Verde en Sinaloa, que desapareció desde el día 9 agosto y convocamos a la ciudadanía a difundir esta información. Así mismo dijo que, Nuestra solidaridad está con sus familiares, y, «Hago el llamado energético al Gobierno del Estado para que se aclare el paradero del ciudadano Gerardo Ríos Ibarra, dirigente estatal del PVEM en Sinaloa», acoto. Cabe destacar que José Gerardo Ríos Ibarra, líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sinaloa, fue reportado como desaparecido tras presuntamente ser plagiado por un grupo armado en la entidad. según los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras circulaba en la carretera Internacional México 15, cuando Ríos Ibarra viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet color rojo, el cual fue abandonado la tarde del pasado lunes. Luego del reporte de su desaparición, integrantes de su partido denunciaron ante las autoridades correspondientes y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Es por esa razón que el senador del partido verde Manuel Velasco Coello en su cuenta de Twitter, urgió al gobierno de Sinaloa, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, intervenir para encontrar a Ríos Ibarra…sin comentarios…amigo lector, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta columna…