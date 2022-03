Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Adán Augusto, político hábil y con una extensa trayectoria

Para comenzar… El arribo de López Hernández manda múltiples mensajes hacia adentro y fuera del gobierno. Pocas veces el Presidente había definido con tanta claridad y de forma tan explícita el papel de un funcionario llamado a ejercer un papel tan central, como lo hizo esta semana con Adán Augusto López Hernández. A partir de ahora, el nuevo secretario de Gobernación se ocupará de la relación con gobernadores, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Poder Legislativo. Esa declaración dejó automáticamente sin cabeza a muchos, pero especialmente a su (¿ex?) consejero jurídico, quien hasta hace poco había jugado el papel de comodín político y era una suerte de ministro del interior en la sombra. Con este nuevo nombramiento, el Presidente está castigando las deslealtades y premiando a un leal. Lo hace después de que dos de sus operadores políticos más importantes – Ricardo Monreal y Julio Scherer – mostraron una conducta que López Obrador consideró inadmisible en la última elección, al haber operado a favor de otros partidos. Con Adán Augusto existe una relación personal y familiar de larga data, la cual se remite a la amistad que Andrés Manuel tuvo con su padre. Con el hijo, la relación se remonta a los tiempos en que este último estaba en el PRI, donde a pesar de formar parte de los gobiernos que AMLO más combatió, fue generoso con el hoy Presidente. Adán Augusto es un político hábil y con una extensa trayectoria. Es parco, poco expresivo y cultiva el bajo perfil, aunque es eficiente y resolutivo. Por sobre todas las cosas, es un muy buen negociador, un hombre flexible y dialogante. Es alguien a quien no gusta la confrontación. Quienes lo conocen afirman que no levanta la voz ni agrede, aunque sabe ser severo cuando tiene que serlo y lanza dardos con buena puntería. Conoce y es amigo de casi todos los gobernadores del país, tanto los que se van como los que llegan. Incluso en estos años algunos lo han buscado para mediar sus asuntos con el Presidente, lo que augura un papel importante en ese terreno. La llegada de López Hernández manda múltiples mensajes: lejos de la cerrazón que algunos han querido ver, puede ser una muestra de apertura ante el nuevo balance de fuerzas en el Congreso. En el cada vez más convulsionado frente interno, la llegada de Adán Augusto también manda un mensaje. En primer lugar, hacia Ricardo Monreal. Puede ser una manera de decirle al senador que, si piensa buscar una ruptura, juntar las sobras resentidas y aliarse a los opositores a la 4T para lanzarse a toda costa por la Presidencia, tendrá una figura para hacerle frente. Ante el propio proceso sucesorio, la presencia del ex gobernador también es un mensaje por si las cosas se complican. Una señal de que, si la disputa entre los equipos de Ebrard y Sheinbaum se vuelve inmanejable, hay una figura que el propio Presidente ha puesto ya en la lista de los presidenciables. Nadita.

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, que por cierto desde la comisión de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, que ahora preside, llevará a buen puerto esa gran encomienda y que, además, recibió el reconocimiento de todas las fracciones parlamentarias en el Senado de la República, luego de terminar su encargo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; lo calificaron como un político conciliador y constructor de acuerdos. Ramírez Aguilar, expuso que, durante estos tres años, el consenso de todos los Grupos Parlamentarios permitió evitar la parálisis legislativa, en medio de la pandemia y del proceso electoral más grande de la historia; luego de señalar que se les dio cauce a las grandes reformas constitucionales, con los acuerdos entre todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. El político comiteco, expresó su reconocimiento a las y los senadores que integran la Cámara Alta, por su ánimo de construir un mejor país, cada uno con nuestras ideas, cada quien aportando desde su plataforma ideológica. Así se construye México: esta es la esencia, la Casa del Federalismo mexicano, dijo. También manifestó que es necesario fortalecer los lazos de entendimiento, porque “no se construye la República con el pensamiento de un solo Poder, un solo partido mayoritario o con un solo sector de la población, sino con el pensamiento y la aportación de todas las mexicanas y mexicanos”. A las y los senadores, quiero expresarles mi reconocimiento por su consejo, posición, ánimo de construir un mejor país, cada quien, aportando desde su plataforma ideológica, pues “así se construye México, en la casa del federalismo mexicano”, expuso Ramírez Aguilar. El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier destacó el trabajo que llevaron a cabo los integrantes de la Mesa Directiva, así como la conducción de su Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, porque pese a las complicaciones que el covid-19 generó, no se detuvo el trabajo legislativo, “por tu capacidad y liderazgo”; mientras que el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, destacó que gracias a su convicción, Eduardo Ramírez siempre supo hacer un gran trabajo al frente de la presidencia de la Mesa directiva, y muestra de ello son los resultados y el trato que le dio a la oposición, así que debe sentirse a gusto, conforme y con la satisfacción de haber cumplido. Dante Delgado Rannauro, senador de Movimiento Ciudadano, manifestó que Eduardo Ramírez es un integrante de un grupo de nuevos actores de la vida pública del país, preparado y comprometido con el Senado de la República y con su entidad, “por ello reconozco el espléndido trabajo que llevó a cabo”; en tanto que Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, dijo que hizo de la Mesa Directiva un espacio de unidad y trabajo en favor de los mexicanos, que se vieron reflejados a través de los consensos y acuerdos. En su intervención, la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre destacó el desempeño de quien ejerció como presidente del Senado, como conciliador y concertador, lo que marcó el rumbo de la Legislatura, por eso “nos sumamos a esta felicitación, por el extraordinario desempeño, la posibilidad de apertura y el intercambio de los distintos puntos de vista”. Sasil del León Villard, de la fracción parlamentaria del PES; Miguel Ángel Mansera Espinoza, del PRD; así como el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, también se sumaron al reconocimiento al chiapaneco Ramírez Aguilar. “La representación de un órgano de Estado cuya característica principal es la pluralidad, no es tarea fácil y representa un gran desafío y por eso te felicito, porque gracias a tu capacidad supiste representarnos dignamente y eso ayuda a recuperar la confianza de la gente, dijo Álvarez Icaza. Aplaudible.

Para finalizar… Aquellos que quieren hacer pelear y reñir al senador Manuel Velasco Coello o al senador Eduardo Ramírez Aguilar, con López Obrador, se van a quedar “vestidos y alborotados” con su maldad y malquerencia humana, y peor tantito los que quieren ver camorra y gresca entre el exgobernador Velasco Coello y el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En “La Mañanera”, a pregunta de un periodista recordando el comentario del Presidente López Obrador sobre lo que había dicho el lunes en Palacio Nacional en relación a que, sí Velasco estaba entrometido con los sucesos de Chiapas con los movimientos que realizó la CNTE, y que lo agarraron para hacerle una campaña oscura en Chiapas para desdibujar imágenes al senador Velasco Coello, una campaña que ya lleva tres años, por cierto. Resulta que el Presidente de México jamás tocó al senador y se salió por la tangente, como todo un buen torero, se salió por peteneras mostrando ante la incisiva pregunta que hay mucha camaradería y amistad entre López Obrador y Velasco Coello, y que muchos no lo han entendido todavía, y ahora vendrán más golpes después que el nuevo Secretario de gobernación Adán Augusto Hernández, mostró mucho afecto y empatía en favor de su amigo Velasco Coello, ahora en la entrega del tercer informe Presidencial en la Cámara de Diputados, que fue el primero -Velasco- que dijo que sería un protagonista importante en la administración pública federal, Adán Hernández, después de que el Presidente de México, le reconoció su entrega y trabajo como gobernador de Tabasco en una gira justamente de López Obrador por esta entidad donde dejo el mush. Pues ya es secretario de gobernación. En Chiapas se sabe quiénes están tras la campaña mediática entre el Presidente AMLO y el gobernador Rutilio Escandón contra el exgobernador y senador Velasco, y que se tendrán que quedar con las ganas, no hay que olvidar que Velasco Coello fue el operador del cambio de la tercera a la cuarta transformación entre Enrique Peña Nieto y López Obrador. Tanto el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer y el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, fueron los que se oponían a la llegada de López Obrador y siendo Presidente de la CONAGO, Manuel Velasco Coello, fue un intermediario y operador de suma importancia para el cambio de poderes constitucionales. Un operador con resultados halagadores y con mucho oficio político de gran calado. ¿Qué ya lo olvidaron en Chiapas? Estas campañitas mediáticas para desdibujar imágenes que están en contra de Velasco y Eduardo Ramírez, son campañas al aire y peor en un total desierto de credibilidad, creen que es como se obtiene el poder político. Que va a pasar ahora que se vaya asimilando que el nuevo Secretario de gobernación Adán Augusto Hernández, es un amigo de muchos años con el senador Velasco Coello y del senador ERA, este último que ha sido felicitado por el propio Presidente del Poder Judicial de México Arturo Zaldívar y de la propia Secretaría de gobernación Olga Sánchez en su momento y hoy Presidente de la Mesa Directiva del mismo Senado de la República y muchos otros actores. Ya no se acaben el hígado. Todo se sabe en la aldea, además falta mucho tiempo y muchas cosas van a cambiar. Esa política de vecindad y camorrera solamente es chismorreo, nunca llega a donde en verdad se toman las decisiones. Escuchen.

¿Cómo ve?

Así las cosas…